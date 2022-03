Chi è Leonardo Lini di Amici 21? Età, fidanzata e Instagram

Ecco che cosa sappiamo sul ballerino Leonardo Lini, allievo di Amici 21. Tutto su età, fidanzata, vita privata, sorella e Instagram.

Chi è Leonardo Lini

Nome e Cognome: Leonardo Lini

Data di nascita: 8 luglio 1998

Luogo di nascita: Bassano del Grappa

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: ballerino

Fidanzata: Leonardo dovrebbe essere single

Tatuaggi: Leonardo non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @leonardolini

Leonardo Lini età e biografia

Chi è e quanti anni ha Leonardo Lini, l’allievo di Amici 21? Il ballerino di latino-americano nasce l’8 luglio 1998. Per tale ragione ha un’età pari a 23 anni. Non abbiamo informazioni, però, sul suo peso e la sua altezza.

Circa la famiglia siamo a conoscenza che ha non ha alcun fratello, ma ha una sorella. Questa si chiama Giada Lini e nel 2014 è stata professionista ad Amici mentre in seguito è diventata maestra a Ballando con le stelle.

Di dove è? La città d’origine è Bassano del Grappa. Fin da piccoli lui e Giada hanno studiato nella scuola di danza dei loro genitori.

Vita privata: Leonardo di Amici 21 ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Leonardo Lini sotto il punto di vista sentimentale? Purtroppo nulla. Sembra essere molto riservato anche sui social. Non abbiamo idea se abbia o no una fidanzata.

Per adesso dobbiamo presumere che sia single e quindi non fidanzato. Vedremo se si aprirà di più in futuro.

In passato, inoltre, ha subito un intervento alla spalla e il medico lo aveva informato che probabilmente non avrebbe più riacquistato la totale mobilità. Tuttavia oggi sta bene ed è entrato ad Amici 21.

Dove seguire Leonardo Lini: Instagram e social

Possiamo seguire Leonardo Lini su alcuni dei più noti social network. Pare, infatti, non abbia alcun profilo Twitter e Facebook.

È presente su Tiktok e soprattutto Instagram. Qui troviamo vari selfie, ma anche scatti con Aurora Pecci e mentre è in vacanza con gli amici. Non mancano, ovviamente, alcuni video in cui balla e si esibisce.

Carriera

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo molte informazioni circa la carriera di Leonardo Lini. Sappiamo solo che lui e Aurora Pacetti hanno affrontato diverse competizioni.

Tra queste, per esempio, i campionati italiani di Ballo Latino Americano nel 2021. Vedremo come proseguirà la sua strada in futuro. Soprattutto considerato il fatto che nel 2022 è entrato nella scuola di Amici 21.

Leonardo Lini ad Amici 21

Leonardo Lini entra nella scuola di Amici 21 il 6 febbraio 2022 per volontà della maestra Celentano. all’inizio avrebbe dovuto affrontare una sfida con Mattia. Quando questa, però, è stata annullata la professoressa gli ha dato lo stesso un banco.

Durante il suo video di presentazione (qui per recuperarlo) ha poi raccontato di non aver sviluppato subito la passione per il ballo. Adesso, però, è tutta la sua vita: “Il momento esatto è quando ho iniziato a vedere i risultati nelle competizioni. Diventata una necessità, una cosa di cui non riesci a farne a meno“.

Per quanto riguarda Amici 21, Leonardo Lini ha affermato di non riuscire a credere di essere entrato nella scuola. Il suo obbiettivo è arrivare alla fine: “Penso di meritarmi il Serale. Perché credo di poter rappresentare la mia disciplina nella maniera migliore possibile. Mattia non quanto me“.

Gli allievi di Amici 21

Passiamo, adesso, alla lista degli allievi della scuola di Amici 21, di cui fa parte anche Leonardo Lini.

Qui di seguito, inoltre, gli altri ballerini oltre a Leonardo Lini:

Il percorso di Leonardo ad Amici 21

Il percorso di Leonardo Lini ad Amici 21 parte ufficialmente il 6 febbraio 2022. Il ballerino, infatti, era stato chiamato all’inizio come sfidante di Mattia, chiamato dalla maestra Alessandra Celentano.

Questo scontro è stato poi annullato. Tuttavia l’insegnante ha deciso di dargli un banco. Il Serale è alle porte. Vedremo, quindi, come se la caverà nelle prossime settimane. Possiamo dirvi per certo che Leonardo ha conquistato l’ambita maglia del Serale.

Il Serale di Amici 21

(IN AGGIORNAMENTO)

