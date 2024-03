Eliminata Grecia, Simona la più votata su 7: tutte le percentuali

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel ricco televoto di questa sera del Grande Fratello abbiamo scoperto che il concorrente che ha dovuto lasciare la Casa e dunque eliminato dal gioco è…..

Grecia è l’eliminata del Grande Fratello

Non solo dinamiche, liti e chiarimenti! In tutti questi anni di Grande Fratello uno dei momenti più attesi della puntata è certamente il risultato del televoto. E questa settimana è particolarmente ricco. A giocarsi il posto all’interno della Casa: Anita Olivieri, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Uno di loro sarà costretto a lasciare il gioco. Ma chi?

Innanzitutto partiamo con il dire che ognuno di loro ha saputo regalarci emozioni tra le più disparate e soprattutto le dinamiche di gioco del Grande Fratello. Da Anita, tra discussioni e la vicinanza ad Alessio, per passare a Federico sempre più in lite con Perla. O ancora Grecia che non sembra più trovare una quadra con Beatrice.

Si passa poi a Greta che sta approfondendo la conoscenza con Sergio al Grande Fratello. Poi Letizia sempre più presa da Paolo. Infine all’appello citiamo Varrese, che di recente ha avuto divergenze con i giovani e Simona, che non ha attirato la simpatia di tutti nella Casa e spesso l’abbiamo vista protagonista di divergenze.

Fatto questo breve recap, passiamo al pezzo forte. Soffermiamoci quindi al responso letto da Alfonso Signorini. I primi concorrenti del Grande Fratello a salvarsi sono Massimiliano, Letizia. Poi ancora Greta, Federico. Successivamente tra Anita, Grecia e Simona, si è salvata Simona. Il ballottaggio finale vede protagoniste Anita e Grecia. Tra loro si nasconde il nome dell’inquilina eliminata. Ad avere la peggio tra i due è Grecia!

Questa la scelta da parte del pubblico. Qui a seguire vi riportiamo anche le percentuali di voto. A guidare la classifica al Grande Fratello troviamo Simona con il 25% di voti. Poi al secondo posto Letizia con il 17%. Si passa poi a Greta con il 14% di preferenze. Massimiliano ha ottenuto invece il 14%. In elenco poi Anita con il 12%; Federico che ha conquistato il 9% e infine Grecia con l’8%.

Quindi Grecia Colmenares è la nuova eliminata del Grande Fratello!