Il colpo di scena che non ti aspetti! Varrese prende a sorpresa le parti di Beatrice in diretta

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Marzo 2024

Grande Fratello

In diretta Beatrice Luzzi viene difesa da Massimiliano Varrese, che fa un appello ai coinquilini in diretta

In puntata Massimiliano Varrese ha voluto intervenire a proposito del rapporto di Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, tirando in ballo anche Simona Tagli. L’attore ha invitato sia Anita che il resto del gruppo a trovare la chiave giusta per avvicinarsi alle due concorrenti.

Massimiliano Varrese difende Beatrice Luzzi

Questa sera nella Grande Fratello c’è stato modo di parlare anche del rapporto difficoltoso tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. A più riprese le due hanno fatto valere le loro ragioni. La prima si è sentita spesso attaccata dalla coinquilina e dal resto del gruppo.

Dalla sua invece la ragazza di Formello ha fatto sapere che lei avrebbe instaurato un bel rapporto con tutti e messo da parte spesso le divergenze con Beatrice Luzzi, trovando però spesso un muro: “Ho legato con tutti qui. Quando usciremo lei sarà da sola, magari vince pure, ma non avrà nessuno… mentre noi staremo tutti insieme a festeggiare”.

Questa frase in particolare ha attirato l’attenzione del conduttore. Incuriosito ha ripreso il discorso con Beatrice Luzzi, domandandole: “Ma tu Beatrice ti vedi sola durante la finale, mentre gli altri festeggiano in disparte”, ha chiesto Alfonso Signorini. L’attrice ha risposto che non vede una scena del genere, se immagina l’ultima puntata del Grande Fratello: “Ci sono moltissime persone con cui ho legato”

Le considerazioni fatte dai concorrenti hanno portato Massimiliano Varrese a intervenire e prendere le difese di Beatrice Luzzi. Nonostante i dissapori avuti in passato, il gieffino ha saputo andare avanti e mettere da parte le incomprensioni e ha suggerito ai suoi compagni di fare lo stesso:

“Io volevo un attimo dissentire da questo finale. Io in questo periodo ho avuto modo di avvicinarmi di più a Beatrice e anche a Simona. Quindi se io mai dovessi arrivare in finale con Beatrice io sarei lì ad applaudirla. Perché ho trovato con lei, diciamo, una complicità che avrei dovuto trovare prima. Invito gli altri a fare lo stesso, anche con Simona. Spesso ci si lamenta, ma nessuno che va dalle persone”, ha concluso Massimiliano Varrese in difesa di Beatrice Luzzi e Simona Tagli.

Dello stesso avviso anche Sergio D’Ottavi, che fin da subito ha avuto un rapporto d’amicizia molto speciale con Beatrice Luzzi. L’argomento è proseguito anche al ritorno dalla pubblicità, durante un fuorionda. Gli altri inquilini troveranno la chiave per avvicinarsi all’attrice e alla conduttrice?