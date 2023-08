NEWS

Debora Parigi | 2 Agosto 2023

Temptation Island

Il prima e dopo di Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island

In questa edizione di Temptation Island abbiamo visto una coppia lasciarsi per poi intraprendere un percorso con i rispettivi tentatori. Stiamo parlando di Perla e Mirko. Lei sta conoscendo il single Igor e hanno detto che non vogliono affrettare i tempi e si stanno frequentando con la speranza che possa sfociare in qualcosa di importante. Lui invece ha già intrapreso una relazione con Greta Rossetti. Ci sono già state le presentazioni in casa, si sono fatti un tatuaggio di coppia e si dicono già innamoratissimi l’uno dell’altra.

Queste storie, con la conclusione ancora fresca del reality, stanno facendo molto chicchierare. E una cosa che il pubblico ha notato è anche la bellezza estetica sia di Perla che di Greta. Gli utenti sono divisi su chi preferire da questo punto di vista e tanti vanno contro l’ex tentatrice per via del fatto che si è sottoposta a troppi ritocchi estetici, risultando per alcuni finta.

Non pensiamo che una persona debba essere giudicata (e a volte offessa) per essere ricorsa alla chirurgia estetica. Comunque che Greta Rossetti abbia fatto qualche ritocco è un dato di fatto e cercando sui social ci sono le foto di alcuni anni fa in cui non aveva subito ancora nessun intervento. E per molti sembra totalmente un’altra persona.

Quello che si nota tra questa foto che risale al 2018 e le immagini di com’è ora è il fatto che è intervenuta sicuramente sulle labbra, ma anche un pochino sul naso che ora sembra leggerme più fine rispetto a prima. Inoltre anche il seno è stato aumentato di almeno una taglia.

Tante persone che hanno seguito Temptation Island dicono che non solo Greta prima e dopo sembrano due persone completamente diverse. Ma c’è anche chi trova che fosse molto più bella prima, quando insomma era tutta naturale.