Donnalisi, emergono nuovi retroscena sulla rottura

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Cosa sarebbe accaduto tra i Donnalisi

In queste settimane a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati i Donnalisi. Ancora una volta infatti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno affrontato una crisi, che li ha però portati a quella che sembrerebbe essere una rottura definitiva. I due ex Vipponi hanno anche smesso di seguirsi sui social e pare che ormai la possibilità di un ritorno di fiamma sia lontana. Solo pochi giorni fa tuttavia l’ex schermitrice e il conduttore hanno partecipato insieme a una serata, che tuttavia era stata organizzata prima della rottura. In questa occasione pare che Antonella si sia sfogata con alcuni fan, apparendo in lacrime e sconvolta per la situazione.

Nelle ultime ore come se non bastasse a fornire nuovi retroscena sulla separazione tra la Fiordelisi e Donnamaria è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip infatti ha fatto sapere come Edoardo avrebbe deciso di tenere i social lontani dalla loro vita. Sembrerebbe che l’ex Vippone non volesse mostrarsi in foto con Antonella, arrivando anche al punto di non mettere più like ai post della sua fidanzata.

Sempre secondo Deianira, Antonella a un tratto sarebbe esplosa, ed Edoardo l’avrebbe definita una “malata di social”. La lite avrebbe così portato alla rottura definitiva e a oggi dunque i Donnalisi non sembrerebbero aver ancora chiarito le incomprensioni.

In queste ore intanto è arrivata notizia che anche Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati per l’ennesima volta. Ad annunciare la separazione è stato l’ex tronista, che ha affermato: “lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose. Basta. Non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla. Tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non sono un cogl**ne. Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile, per il mio ideale di amore”.