Arrivaa il lungo sfogo di Greta Rossetti in risposta a tutti coloro che la mettono in mezzo alla rottura di Perla e Mirko

Nella fine della storia tra Perla e Mirko qualcuno ha messo in mezzo anche Greta Rossetti facendo girare delle fake news. Lei si è detta stufa di tutto questo e ha risposto a una sua fan con un lungo sfogo chiedendo anche rispetto.

Lo sfogo di Greta Rossetti sui social contro alcuni utenti

Come sappiamo, di recente Perla e Mirko (ex volti di Temptation Island e Grande Fratello) si sono lasciati. Con vari post e storie i due hanno riferito di aver chiuso definitivamente e hanno chiesto rispetto. Molti fan della coppia non hanno preso benissimo la notizia e c’è chi addirittura ha fatto girare fake news sui motivi della rottura mettendo in mezzo Greta Rossetti.

Stiamo parlando, come tutti sapranno, dell’ex tentatrice di Temptation Island che era uscita dal villaggio con Mirko e che con lui ha avuto una storia fino alla sua partecipazione al Grande Fratello. Il triangolo Perla-Mirko-Greta è stato sotto gli occhi di tutti.

Come dicevamo, quindi, qualcuno sta dando la colpa della rottura di Perla e Mirko a Greta Rossetti, mettendola quindi in mezzo a una vicenda che non la riguarda. E così un fan ha chiesto all’ex tentatrice cosa ne pensasse appunto di essere citata in situazioni in cui non c’entra nulla. Lei ha risposto con una storia Instagram lasciandosi andare a un lungo sfogo. Ha scritto infatti:

“Posso dire? Sono altamente stufa, fortunatamente la mia vita è un’altra, i miei obiettivi pure. Purtroppo per tante persone che non hanno nulla da fare o meglio una vita molto triste non è così. Ho capito di essere un’ossessione per tante persone e ho capito che, mio malgrado abbia provato a togliermi con tutte le mie forze da una situazione, quelle stesse persone (fan) mi voglio più dentro di quanto pensano, dato che sono i primi a citarmi. Un consiglio, da me che sono nessuno, rispettare di più le persone che seguite non buttando benzina inutile. E soprattutto rispettate me, perché io l’ho sempre fatto con voi. Vi prego di smettere di far girare fake news”.

Greta Rossetti è stata molto chiara nelle sue parole ed effettivamente non è rispettoso per nessuno tirare in ballo persone estranee a certi fatti e far girare notizie non vere.