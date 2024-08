Alle Olimpiadi 2024 durante la finale di beach volley femminile, le giocatrici di Canada e Brasile hanno avuto un acceso diverbio e hanno iniziato a litigare. Per cercare di mettere pace, dopo l’intervento dell’arbitro, il dj dell’evento ha deciso di far partire la canzone “Imagine” di John Lenon.

Quando una canzone mette pace alle Olimpiadi 2024

Si è tenuta ieri sera alle Olimpiadi 2024 la finale di beach volley femminile tra Brasile e Canada. A vincere sono state proprio le brasiliane A.P. Silva Ramos e E. Santos Lisboa che hanno battuto le canadesi M. Humana-Paredes e B. Wilkerson in tre set mozzafiato conquistando quindi la medaglia d’oro.

Durante la partita, però, a un certo punto le giocatrici hanno avuto un acceso diverbio. Tutto è accaduto quando Wilkerson e Ana Patricia hanno iniziato a puntarsi il dito a vicenda, andando sotto rete per dirsene quattro. In quel frangente sono volati insulti ed anche le altre due ragazze sono state coinvolte nella faida. L’arbitro in campo ha cercato di far tornare la serenità tra le coppie, ma Wilkerson ha continuato a discutere e ha preso un cartellino giallo.

Le atlete si sono risistemate in campo per continuare a giocare ma dalle loro espressioni si capiva che c’era ancora tensione in campo. Ed è stato proprio in quel momento che qualcosa è cambiato grazie al dj presente all’evento e addetto a mettere la musica. Per mettere pace tra le giocatrici ha deciso di far partire la canzone “Imagine” di John Lenon.

Come si può vedere dal video qui sopra, subito sono spuntati i sorrisi sui volti delle giocatrici della finale di beach volley delle Olimpiadi. E anche il pubblico ha iniziato a cantare: “Immaginate tutta la gente vivere in pace”. Un gesto che ha cambiato completamente la situazione riportando davvero pace e serenità durante la partita. A volte basta davvero poco per sistemare tutto.