Facciamo un tour virtuale nella casa svizzera di Gué Pequeno (FOTO)

1 La casa di Gué Pequeno

Una nuova puntata di MTV Cribs Italia è pronta a mostrare le case di alcuni vip. In questo appuntamento il programma, oltre a mostrare l’appartamento milanese di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, volerà in Svizzera. Per fare cosa? Far vedere la dimora del cantante Gué Pequeno.

La messa in onda è prevista mercoledì 7 aprile, in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). Diamo quindi una prima occhiata alla sua casa attraverso alcune foto.

Il corridoio della casa

I corridoi nelle abituazioni sono spesso luoghi anonimi che servono solo a collegare.

Ma Gué Pequeno è riuscito a rendere quello che è a tutti gli effetti un disimpegno, un luogo veramente chic. Infatti ci sono appessi molti cimeli e premi ricevuti.

Vediamo un altro particolare di questo luogo…