Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser aprono le porte del loro appartamento milanese: guarda tutte le stanze (FOTO)

1 La casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La coppia nata dentro il Grande Fratello Vip ha deciso di aprire le porte del suo appartamento a Milano. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen e il figlio del famosissimo ex ciclista vivono in una casa nel capoluogo lombardo e hanno deciso di mostrarla a tutti i loro fan.

A tal proposito, i due hanno scelto di partecipare a MTV Cribs, il programma che fa vedere le case dei Vip e che l’Italia l’ha esportato dagli Stati Uniti. Nella puntata in onda mercoledì 7 aprile verranno aperte le porte le dimore di Cecilia e Ignazio e del cantante Gué Pequeno. La messa in onda è prevista, come detto, mercoledì 7 aprile, in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

Il salotto dell’appartamento

Iniziamo il nostro tour nella casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dal salotto.

In questa foto notiamo il divano e il particolare di un quadro appeso alla parete.

Con loro due c’è anche il loro cagnolino.

Passiamo ad un altro luogo…