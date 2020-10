1 Prima della puntata di venerdì, Guenda Goria ci ha tenuto a fare un discorso, ma scatena la furia di Dayane Mello (VIDEO)

Pomeriggio piuttosto teso nella Casa del Grande Fratello Vip, a ridosso della puntata in programma domani sera. Guenda Goria, attualmente in nomination, ha voluto fare un discorso ai suoi compagni durante il pranzo. Pensiero non gradito da tutti. Le sue parole hanno scatenato la furia di Dayane Mello, la quale ha abbandonato la tavola, seguita poi da Adua Del Vesco e Matilde Brandi.

Ma ecco le parole di Guenda Goria rivolte a tutti i concorrenti:

“Mi dispiace molto. Ci tenevo a dirvi che volevo inviare un messaggio di pace” – ha esordito Guenda – “Se mai dovessi uscire domani, questo è un gioco. Ho voluto bene a tutti, a chi più, a chi meno. Quello che mi porterò nel cuore è qualcosa di ognuno di voi. Un momento, un sorriso, uno sguardo o una confidenza. Per cui anche se dovessi uscire domani, non me la prendo. Porterò nel cuore le cose più belle”.

Fin qui tutto bene. Ma sono state le parole successive di Guenda Goria a fare arrabbiare Dayane Mello. La figlia di Maria Teresa ha voluto infatti spiegare il perché della sua presa di posizione nei confronti di Francesca Pepe nel corso della puntata di lunedì:

“Ciò che ci tenevo a dirvi è che mi è dispiaciuto molto per il fraintendimento che c’è stato in puntata e riguarda Francesca. Non abbiamo avuto modo di parlarne perché ero in cucurio. Mi è dispiaciuto perché in realtà non voleva essere una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Sono una persona non troppo incline alle dinamiche di gruppo. Amo l’incontro individuale tra le persone, poiché non me la prendo in quel frangente, mi sembrava anche molto lunga la questione di Francesca. Non me la sono sentita di fare il ‘vaffa dance’ per una mia sensibilità personale”.

E ancora Guenda Goria ha aggiunto:

“Perché non mi piace nei confronti di nessuno e volevo calmare le acque rispetto a una situazione che era molto tesa. Detto questo se ho mancato di rispetto a qualcuno io chiedo scusa con grande affetto. Sono aperta al confronto con tutti. Con qualcuno ho già chiarito, con qualcuno meno. Chi vuole farlo con me io sono sempre felice di tutto questo. – ha proseguito Guenda Goria – L’unica cosa che vi chiedo, e a questo ci tengo, che come io non chiedo a nessuno di dover reagire in un determinato modo, il rispetto di libertà individuale di reazione alle stesse situazioni. Non vorrei mai mi venisse detto come devo reagire in un determinato contesto, perché sono abituata in base a reagire in base a varie situazioni…”

Guenda è una persona estremamente intelligente e positiva, vorrei davvero che restasse. Per quanto riguarda Dayane che prende e se ne va a mangiare in giardino mentre Guenda parla, seguita poi da Adua e Matilde, incommentabile. GUENDA DEVE RESTARE. #GFVIP

pic.twitter.com/9PmAml6Y79 — Iᔕᗩᗩᑕ🐥 (@WillHerondaleJM) October 15, 2020

Il lungo discorso di Guenda Goria, che ha toccato anche l’episodio che ha visto protagonista Francesca Pepe, non è piaciuto ad alcuni concorrenti, e in particolar modo a Dayane Mello che, come vedete nel video, ha abbandonato il pranzo. Continua…