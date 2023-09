NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Settembre 2023

Piccolo incidente in barca per Guendalina Tavassi: ecco cosa è accaduto e le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello

Il racconto di Guendalina Tavassi

Poche ore fa Guendalina Tavassi, insieme al suo fidanzato Federico Perna e a una coppia di amici, ha deciso di godersi una delle ultime domeniche d’estate e di trascorrere la giornata in barca. Tuttavia non sono mancati i problemi e le cose non sono andate come previsto. Ma andiamo con ordine e andiamo a scoprire cosa è accaduto. L’ex gieffina, come suo solito, ha testimoniato la giornata sui suoi social, quando a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. A causa di un gusto al motore della barca infatti è stato necessario l’intervento dei soccorsi, che poco dopo hanno raggiunto le due coppie, mettendole in salvo.

Guendalina Tavassi è stata così portata a riva insieme alla sua amica, mentre Federico Perna è rimasto inizialmente sull’imbarcazione. Queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello, che naturalmente ben presto hanno fatto il giro del web

“Faccio il resoconto di questa fantastica domenica. Si è ingolfato il motore e quindi sono venuti a prenderci con un gommone, però hanno salvato solo donne e bambini. Quindi Federico è rimasto con il marito di questa nostra amica in mezzo al mare, e molto probabilmente ci rimarrà. Io sono al porto, sono andata a prendere da mangiare, ma sto camminando scalza perché non avevo nemmeno le ciabatte. Mi sono sentita un po’ Rose in Titanic. Avevo anche il ciondolo col cuore, ma col cavolo che l’ho buttato in mare. Il mio Leo (DiCaprio, ndr), che non fece una bella fine, è sempre lì”.

Poco dopo tuttavia tutto si è risolto nel migliore dei modi e Guendalina Tavassi e il suo Federico Perna si sono finalmente riuniti. Nonostante l’incidente però l’ex gieffina, come suo solito, non ha mai perso il sorriso e ha raccontato l’accaduto divertita.