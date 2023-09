NEWS

Andrea Sanna | 4 Settembre 2023

Carlos Sainz

Il pilota Carlos Sainz rapinato

Paura per Carlos Sainz nella giornata di ieri. Il pilota di Formula 1 della Ferrari dopo aver conquistato il terzo posto al Gran Premio di Monza (alle spalle del leader Max Verstappen e Sergio Perez), è stato vittima di uno spiacevole episodio.

Stando a quanto si apprende dalla nota Ansa Carlos Sainz è stato rapinato del suo orologio a Milano, proprio dopo la gara che l’ha visto tra i grandi protagonisti della domenica sportiva.

Sul fatto sono già emersi i primi dettagli. L’episodio, secondo la ricostruzione, si è verificato in via della Spiga. I ladri in questione erano ben 3. Tutti fortunatamente già identificati dalle forze dell’ordine. Il ferrarista si è recato in questura a Milano per sporgere denuncia.

Carlos Sainz dopo aver lasciato l’hotel in cui alloggiava a Milano è stato fermato da tre persone. Questi l’hanno circondato e con una tecnica ben collaudata gli hanno strappato l’orologio. Senza pensarci due volte il pilota della Ferrari li avrebbe inseguiti ed altre persone che si trovavano lì per strada sono corse in suo aiuto.

Per fortuna i rapinatori hanno avuto poco tempo per scappare. Gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciati e portarli in questura. L’accaduto che ha coinvolto Carlos Sainz ovviamente ha fatto il giro del web e sta circolando sui vari siti d’informazione. Lo sportivo non ha ancora commentato il fatto.

Pensate che solo poco più di un anno fa, un fatto simile era accaduto anche a compagno di scuderia di Carlos Sainz. Parliamo di Charles Leclerc. Quest’ultimo in quell’occasione subì una rapina a Viareggio. Con la scusa di richiedere un selfie, qualcuno gli ha sfilato l’orologio che portava al polso. L’oggetto in questione aveva un valore di un migliaio di Euro.

Episodi simili nello sport si stanno verificando sempre con più frequenza e ora è toccato a Carlos Sainz purtroppo. Recentemente anche il portiere del PSG Gigio Donnarumma ha subito un furto nella sua abitazione.