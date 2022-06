Guendalina Tavassi contro L’Isola dei Famosi

Questa sera Edoardo Tavassi ha dovuto lasciare L’Isola dei Famosi. La conferma è arrivata proprio durante la puntata in diretta da parte di Ilary Blasi. In seguito all’infortunio al ginocchio che l’ha visto abbandonare la spiaggia per diversi giorni è dovuto tornare in Italia. Nel frattempo Guendalina Tavassi per tutta la giornata si è preparata per prendere posto in collegamento con lo studio. Tutto sembrava filare liscio. Tuttavia, poco fa ha fatto delle Stories su Instagram, come riporta anche l’account mondodelreality.

Qui, infatti, ha affermato: “Volevo solo avvertirvi che stasera non sarò più in collegamento con L’Isola perché io sono una persona onesta e leale. Quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata“. Ma da dove sarebbe partito tutto questo? A quanto pare la madre dei due ormai ex concorrenti del reality si sarebbe sfogata affermando che il figlio sarebbe stato obbligato a lasciare il programma. Ovviamente non possiamo sapere se sia davvero così oppure no.

La madre di Edoardo e Guendalina Tavassi sull’uscita del figlio da L’Isola

Ilary Blasi, infatti, ha affermato più di una volta che il medico ha consigliato il ritorno in Italia. Il problema al ginocchio, infatti, richiederebbe attenzioni diverse rispetto a quelle che Edoardo può avere in Honduras. Il fratello di Guendalina Tavassi ha avuto un confronto con Mercedesz e con gli amici Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Sono scese lacrime e nessuno voleva crederci. La Henger ha anche proposto di metterlo su una stuoia e di farlo rimanere lì tutto il giorno così da potergli far finire L’Isola dei Famosi potendo arrivare, ipoteticamente, alla finale.

Purtroppo, però, alla fine se ne è andato travolto dagli applausi del pubblico e una medaglia di consolazione. Seguiteci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.