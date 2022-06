Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei famosi

Alcuni giorni fa Edoardo Tavassi è stato vittima di un infortunio in mare durante una prova. Ha sbattutto il ginocchio su uno scoglio e quindi si è fatto male al ginocchio. Il dolore è stato molto forte, infatti il fratello di Guendalina è finito in lacrime. Così è intervenuto il medico e il naufrago è andato in infermeria.

In settimana si è parlato di un probabile addio, per via delle brutte condizioni del ginocchio. Il verdetto finale è stato annunciato all’inizio della puntata di questa sera dell’Isola dei famosi. E purtroppo, come preannunciato, il medico ha deciso che Edoardo deve abbandonare il reality.

Edoardo ha spiegato meglio cosa gli è successo. In pratica, dopo aver battuto il ginocchio, quando è arrivato a riva lo ha sentito proprio strapparsi. L’infermeria gli ha messo un tutore e gli ha detto cosa è successo. Si tratta di lesioni ai legamenti, quindi non può davvero continuare il gioco.

Tavassi si è detto davvero dispiaciuto e dover abbandonare ad un passo dalla finale fa davvero male. Lui avrebbe continuato anche zoppo, ma deve fare quello che dice il medico. Ilary ha quindi fatto entrare in Palapa Mercedesz Henger che ha ricevuto per prima la notizia che ovviamente ci è rimasta malissimo.

Facciamo un grande in bocca al lupo a Edoardo Tavassi per una pronta guarigione e gli facciamo i complimenti per il suo percorso nel reality. Potete rivedere il momento su Mediaset Play.

