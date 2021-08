Sono passati alcuni mesi da quando Guendalina Tavassi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte. Dopo un lungo amore, dal quale sono nati anche due figli, i due hanno deciso di separarsi, pur restando in ottimi rapporti. Ma cosa è accaduto e perché l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di lasciare l’imprenditore partenopeo? Ecco quello che scriveva lei sui social:

“Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga. Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose. Come padre è perfetto. Come amico è straordinario. Come complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo! Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa ma non dormivamo più insieme a causa di un episodio che non ho mandato giù… Ad un certo punto se alcune situazioni perseverano si prende anche una decisione definitiva. Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare”.