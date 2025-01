Alcune settimane fa Gustavo Rodriguez è stato coinvolto in un brutto incidente ed è stato così prontamente ricoverato. Oggi però il padre di Belen è stato finalmente dimesso dall’ospedale e dopo un mese ha fatto finalmente ritorno a casa.

Gustavo Rodriguez lascia l’ospedale dopo un mese

Non è stato di certo un mese semplice, l’ultimo, per Gustavo Rodriguez. Lo scorso 5 dicembre infatti il padre di Belen è rimasto coinvolto in un incidente e ha riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo. Il papà della showgirl argentina, stando alle prime ricostruzioni emerse, si trovava all’interno di un capannone in via Cappuccini, affittato come deposito, quando a un tratto è divampato un incendio. Attualmente le cause non sono ancora ben chiare ma naturalmente fin dal primo momento il pensiero degli utenti del web è stato rivolto a Gustavo.

Il papà della Rodriguez infatti è stato prontamente ricoverato in ospedale, dove ha ricevuto le migliori cure possibili. Sui social nel mentre sono arrivati i messaggi di Belen, di Cecilia e anche di Veronica Cozzani, moglie di Gustavo. In queste settimane dunque la famiglia ha dovuto affrontare non poche difficoltà ma oggi, a sorpresa, è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Dopo un mese dall’incidente, oggi Gustavo Rodriguez è stato finalmente dimesso dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa. A rivelare la notizia, con un post sui social, è stata proprio Veronica, che ha poi affermato: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente”.

Insomma pare dunque che il peggio sia finalmente passato per Gustavo. Il papà di Belen Rodriguez ha così fatto ritorno a casa e nei prossimi giorni sarà circondato ancora di più dall’affetto della sua famiglia e dei suoi cari. A lui dunque facciamo un enorme e sincero in bocca al lupo.