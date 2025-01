Tra meno di una settimana Ilary Blasi lancerà su Netflix la sua attesissima serie, sequel del docufilm Unica. Oggi però, a La Vita in Diretta, Barbara Alberti ha stroncato duramente la scelta della conduttrice. Ecco cosa è accaduto e le sue parole.

Barbara Alberti vs Ilary Blasi

Dopo mesi di indiscrezioni, voci di corridoio e gossip, finalmente è arrivata l’ufficialità che tutti stavamo aspettando. Il prossimo 9 gennaio su Netflix arriverà la tanto attesa serie su Ilary Blasi, intitolata semplicemente “Ilary”. Il progetto, che sta già facendo chiacchierare il web, sarà il sequel del docufilm Unica, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico. Stavolta però la conduttrice non parlerà di Totti e della fine del loro matrimonio, ma mostrerà una nuova parte di sé. La Blasi infatti ci farà immergere nel nuovo capitolo della sua vita e ci racconterà cosa accade nel suo privato. Tanta è l’attesa di scoprire cosa succederà e senza dubbio la serie sta già dividendo il web.

Proprio oggi pomeriggio l’argomento è stato affrontato anche nel salotto televisivo di Alberto Matano a La Vita in Diretta. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. A stroncare Ilary Blasi e la sua serie è stata infatti Barbara Alberti, che ha speso dure parole per la conduttrice. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente stanno già facendo il giro del web:

“Mi rattrista tantissimo vedere questa stupidità emotiva. Avete tre figli, vi siete amati, ma che vergogna sbattervi tutto in faccia, farne una telenovela e addirittura una serie. Io lo trovo disgustoso”.

l fan nel mentre stanno contando le ore che mancano all’uscita della serie di Ilary Blasi, che ricordiamo andrà in onda su Netflix. Ma come ci stupirà stavolta la conduttrice? Non resta che attendere il prossimo 9 gennaio per scoprirlo.