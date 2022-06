1 Come sta Gustavo Rodriguez

Nelle passate settimane abbiamo visto Gustavo Rodriguez partecipare a L’Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias. Quest’ultimo ha deciso di abbandonare il reality per i seguenti motivi:

Era una sfida contro me stesso e l’ho vinta. Erano tre anni che non stavo con le persone e ora mi sono messo alla prova. Se voglio andare via il vero motivo è appunto che le cose per me brutte di questo lavoro sono maggiori di quelle positive. Per me tutto ha un limite. […] Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. In passato, ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli per non averli più. Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi dà fastidio. Mi ferisce. Io sono un essere umano.

Gustavo Rodriguez, invece, è stato eliminato dal pubblico poco prima di lui. Tornato in Italia, qualche giorno fa, pare sia stato ricoverato in ospedale. A dare l’annuncio, come riporta anche il sito Gossip e TV, è stata Veronica Cozzani su Instagram. Tra i commenti la madre dei fratelli Rodriguez ha spiegato che Gustavo ha dovuto subito un’operazione per dei problemi dovuti alla perforazione del colon. Ad oggi non sappiamo da cosa sia stata causata questa situazione.

Fatto sta che l’ex naufrago oggi sta bene e si sta rimettendo in sesto. Veronica, quindi, ha ringraziato tutti i follower per essersi interessati alle sue condizioni di salute e ha pubblicato una foto insieme a Gustavo. Questa, poi, è stata postata anche sul profilo di Cecilia. Ma le notizie sulla famiglia non finiscono qui. Continuate a leggere…