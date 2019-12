Harry e Meghan: ecco come trascorreranno il Natale in America

1 Ecco come e dove Harry e Meghan trascorreranno il Natale in America. I Sussex per la prima volta lontani da Londra

Sono ormai mesi che Harry e Meghan sono i protagonisti assoluti del gossip mondiale. Come è noto, il Duca e la Duchessa di Sussex una volta terminato il loro tour reale in Africa hanno manifestato un malcontento generale. La coppia ha svelato le pressioni della vita di palazzo, fatta di numerosi impegni, doveri e severe regole alle quali i membri della Royal Family devono sottostare. A quel punto si è creata un’inevitabile frattura, che ha portato il Principe e la Markle ad avere tensioni anche con gli stessi William e Kate, e con la Regina Elisabetta. Adesso i Sussex hanno deciso di trascorrere le festività in America, dalla famiglia materna dell’ex attrice. Ma come e dove trascorreranno il Natale Harry e sua moglie Meghan? Scopriamo tutti i dettagli sui prossimi giorni.

Dopo aver manifestato delle tensioni, Harry e Meghan si sono in qualche modo allontanati dalla Royal Family, rimanendo soli. Nonostante Kate Middleton stia provando a ricucire il rapporto con sua cognata, e nonostante pare che l’unica a supportare la coppia sia Camilla, i Sussex hanno deciso di lasciare Londra. Inaspettatamente, per la prima volta in assoluto, il Principe non trascorrerà il Natale con la sua famiglia, e in particolare con la Regina Elisabetta. Come è noto, da sempre, per Sua Maestà le festività sono sacre, ed è il momento in cui tutti i membri reali si riuniscono insieme. Tuttavia, proprio per evitare ulteriori complicazioni con suo nipote e la sua consorte, The Queen ha accettato di far partire il Duca e la Duchessa, che già da un mese hanno lasciato l’Inghilterra.

Harry e Meghan, dunque, per ben sei settimane rimaranno in America, festeggiando con la famiglia materna della Markle. Ma come e dove i Sussex trascorreranno il Natale? Scopriamo tutti i dettagli in merito.