La prima foto ufficiale di Lilibet, la figlia di Harry e Meghan Markle

1 La cartolina di Natale di Harry e Meghan

Per augurare a tutti buone feste Harry e Meghan Markle hanno deciso di condividere una cartolina di auguri. E nell’occasione hanno mostrato per la prima volta la loro secondogenita Lilibet Diana, che ha 6 sei mesi. E ovviamente possiamo vedere anche quanto è cresciuto Archie che ha già due anni.

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno posato in abiti casual, preferendo dei jeans ai completi formali. Meghan li ha abbinati a un maglioncino nero a collo alto, mentre Harry ha optato per una camicia blu con le maniche scorciate. I figli anche loro coordinati: per Archie jeans e camicia bianca, per Lilibet un look total white. La piccola è retta da Meghan, mentre il fratello è accanto in braccio a Harry. Tutti e quattro ridono felici e mostrano un quadretto davvero dolce

I fan della coppia (che hanno un profilo Instagram personale) da tempo chiedevano una foto dell’ultima arrivata e anche del più grande. Ma di solito anche Archie nelle foto era sempre di spalle e non si vedeva mai in volto. Adesso i fan sono stati accontentati e notiamo che Archie ha preso i capelli rossi del padre, mentre per Lilibet è ancora troppo presto per capirlo.

Ma ci sarà un ritorno in Inghilterra della famiglia per le feste? Ecco cosa sappiamo…