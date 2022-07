1 Harry Styles incanta Bologna

Ieri sera a Bologna si è svolto il primo dei due concerti italiani di Harry Styles! Dopo più di due anni di attesa, a causa dei ripetuti slittamenti per via della pandemia, finalmente il cantante britannico è tornato nel nostro paese e poche ore fa è stato accolto da un pubblico composto da 15 mila persone! Stasera invece l’ex membro degli One Direction si esibirà a Torino, e si preannuncia un altro show mozzafiato. Ieri sera intanto Harry ha letteralmente infiammato l’Unipol Arena, concedendosi ai suoi fan senza risparmiarsi. Ben 20 le canzoni proposte in scaletta, tratte dai suoi tre album in studio, e ancora una volta Styles ha confermato di essere un vero showman. A un tratto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Harry infatti ha parlato in italiano, ringraziando non solo i suoi fan, ma anche l’Italia stessa, per poi lanciare un bellissimo messaggio. Queste le sue dichiarazioni:

“Sto imparando l’italiano, ma molto lentamente, quindi per favore siate pazienti con me. Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia e sono molto grato per tutto quello che questo paese mi ha dato. Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui. Stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete”.

Ma non è finita qui! Dopo aver parlato in italiano infatti Harry Styles ha intonato anche un pezzo dell’iconica canzone di Mina, Se Telefonando. A unirsi al coro è stata naturalmente tutta l’Unipol Arena. L’artista ha così omaggiato il nostro paese con uno dei brani che hanno fatto la storia musicale dell’Italia, e non sono mancate le emozioni.

Nel mentre i fan, alcuni dei quali erano accampati da giorni fuori l’Unipol Arena per accaparrarsi la transenna, hanno intonato tutti i brani eseguiti da Harry Styles, dalla prima all’ultima nota, instancabilmente. Ma qual è stata la scaletta del concerto di Bologna e quale sarà quella che stasera l’artista britannico proporrà a Torino? Andiamo a scoprirla.