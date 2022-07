1 Harry Styles arriva in Italia

Grande giorno per tutti i fan di Harry Styles. Oggi infatti l’amato cantante britannico torna in Italia col suo Love On Tour. Due i concerti evento che l’ex One Direction terrà nel nostro paese. Il primo oggi a Bologna, e il secondo domani sera a Torino. Sono più di due anni come sappiamo che il pubblico di Styles attende questo momento. Inizialmente infatti gli show erano previsti per maggio 2020. Tuttavia a causa della pandemia il tour è stato più volte rimandato, fino a questa estate. Dopo aver girato l’America e l’Europa così oggi finalmente è la volta dei fan italiani di assistere ai live di Harry, che promettono di essere indimenticabili.

Ben 20 i brani che stasera e domani il cantante proporrà, tratti dai suoi tre album da solista. L’ultimo, Harry’s House, è stato rilasciato solo qualche settimana fa e sta scalando le classifiche mondiali. Non mancherà anche un omaggio alla boyband che l’ha visto nascere. Nel corso dello show infatti l’artista proporrà anche il brano di debutto degli One Direction, What Makes You Beautiful!

Nel mentre in queste ore a Bologna e a Torino stanno accorrendo fan da ogni parte d’Italia per i concerti di Harry Styles. Proprio per lo show che si terrà questa sera all’Unipol Arena i fan sono arrivati in coda due giorni fa, per cercare di accaparrarsi la transenna, accampandosi letteralmente con tende, sacchi a peli e tutto il necessario per affrontare la fila. Sui social stanno così girando i video delle persone che hanno trascorso la notte fuori all’arena dove stasera si terrà il primo show italiano, e non è escluso che i filmati possano arrivare fino allo stesso Harry.

Mentre attendiamo di capire in che modo Styles conquisterà il pubblico italiano, andiamo a scoprire l’intera scaletta che il cantante britannico proporrà live.