Harry Styles è in Italia con un nuovo look: il web si infiamma e partono le ricerche del cantante

1 Ad arrivare in Italia è niente che meno che Harry Styles. Il web e i fan del cantante si infiammano e iniziano le ricerche per trovare l’ex membro dei One Direction

Da ormai diversi anni a far battere il cuore del mondo intero è Harry Styles. L’ex membro dei One Direction dopo la pausa dalla band ha dato ufficialmente il via alla sua carriera da solista, ottenendo un successo pazzesco. Ben due gli album pubblicati, che hanno scalato le classifiche, e diverse le hit estratte dai progetti discografici del cantante. Nel mentre tra qualche mese, emergenza sanitaria permettendo, partirà anche il nuovo tour di Harry, che toccherà anche il nostro paese con ben due tappe a Torino e Bologna. Tuttavia pare che l’artista abbia scelto di tornare ben prima di questi attesissimi live, già sold out da settimane.

Inaspettatamente infatti da qualche ora abbiamo appreso che Harry Styles è in Italia, e a svelarlo è niente che meno che Massimo Bottura. Il noto chef infatti ha postato sui suoi social una foto proprio in compagnia del cantante, che appare con un nuovo look. In molti hanno infatti come Harry, che qualche settimana fa è finito al centro della polemica, abbia deciso di farsi crescere i baffi, e la cosa sta già scatenando il web. Ma torniamo all’immagina in questione, scattata al ristorante Osteria Francescana, a Modena.

Naturalmente fin dal primo momento gli utenti sui social si sono chiesti cosa ci faccia Styles in Italia, e numerose sono le teorie in merito. Secondo alcuni infatti Harry si starebbe godendo delle meritate vacanze, mentre altri, considerando il collegamento di Bottura con Gucci, credono che il cantante sia stato scelto per una collaborazione col marchio di moda.

Nel mentre il web nell’apprendere che Harry Styles è in Italia si è letteralmente infiammato. I fan del cantante infatti si sono già attivati per andare alla ricerca del loro idolo, anche se attualmente non è ancora ben chiaro a quando risalga la foto. Non è escluso infatti che l’immagine postata da Bottura sia stata scattata qualche giorno fa. In attesa di ulteriori news, leggiamo alcuni dei commenti degli utenti sui social, che stanno commentando l’arrivo di Styles nel nostro paese.