In questi ultimi giorni Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, ha risposto al commento di un hater. Ecco la sua perfetta reazione.

L’offesa ad Andrea Nicole Conte

Tutti gli spettatori di Uomini e Donne sicuramente si ricordano di Andrea Nicole Conte e della sua permanenza in studio come tronista. All’epoca ha deciso di uscire con il corteggiatore Ciprian Aftim, ma la loro relazione non ha avuto vita molto lunga. Adesso ha deciso di prendersi del tempo per se stessa, come ha rivelato sul proprio profilo Instagram:

“[…] Ho deciso di prendermi il mio tempo. Quello necessario, senza sforzarmi a fare nulla e riprendere me stessa. Molto semplicemente. Devo fare un grosso lavoro per togliermi di dosso delle colpe che mi sono messa io ma che in realtà non erano mie. Quindi sto cercando di uscire da questo tombino”.

Mentre cerca di riprendersi in mano la sua vita, tuttavia, Andrea Nicole Conte deve fare i conti ancora oggi con dei commenti transfobici e offensivi. Un utente infatti le ha detto che “è un uomo anche se assomiglia a una donna“, per poi fare riferimento alle sue parti intime.

La risposta di Andrea Nicole Conte all’hater (foto de Il Vicolo delle News)

Un commento davvero assurdo ma al quale Andrea Nicole ha risposto in maniera perfetta e con tutta la calma ed ironia possibile: “L’unico manganello mi sa che è quello che ti ha colpito in fronte, altrimenti non si spiega un commento così inutile e sgrammaticato“.

I commenti sono stati ovviamente tutti dalla parte di Andrea Nicole Conte. I suoi follower infatti l’hanno acclamata per il modo in cui ha replicato e in cui si è fatta valere. Speriamo che prima o poi questi attacchi senza alcun senso possano terminare e le persone possano vivere la propria vita in pace.