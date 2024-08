Poco dopo l’appello lanciato sui social, Gerardina Trovato diventa virale: i suoi brani tornano in classifica

In classifica tornano nuovamente virali i brani di Gerardina Trovato. Poco dopo l’appello lanciato sui social da parte della cantante, il pubblico ha deciso di dimostrarle tutto il suo affetto.

I brani Gerardina Trovato in classifica

Si sta tanto parlando di Gerardina Trovato in questi ultimi giorni, dopo il suo accorato appello sui social e la sua apparizione pubblica sul palco a una festa. Dopo i tanti problemi di salute ed economici e un periodo di lungo silenzio, l’artista è tornata virale con dei video su TikTok.

Come noto la cantante nel 1993 era stata grande protagonista al Festival di Sanremo con “Non ho più la mia città” e si si era classificata seconda alle spalle di Laura Pausini nella categoria Nuove proposte. Dopo un buon periodo, via via la carriera di Gerardina Trovato ha subito una battuta d’arresto, fino al momentaneo addio dalle scene.

Poi come detto i video con la sua esibizione e il suo appello sono diventati virali sui social e da quel momento, Gerardina Trovato ha chiesto pieno supporto morale al pubblico: “Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”. Nonostante qualcuno abbia tentato di metterle il bastone tra le ruote con profili fake, la cantante è stata inondata d’affetto sui social. Talmente tanto che i suoi brani hanno nuovamente scalato le classifiche di iTunes.

Ben 5 dei suoi brani li ritroviamo nuovamente nella top 50. Pensate che “Sognare, sognare” si è piazzata al quarto posto, mentre “Gechi e vampiri” al nono. Si passa poi alla quindicesima posizione per la versione remix di “Piccoli già grandi” e alla 17 troviamo “Ma non ho più la mia città”.

Questo può essere già un buon inizio per Gerardina Trovato, un modo per ripartire da dove aveva interrotto. C’è da dire che diversi artisti hanno accolto le sue parole e chissà che presto non possa smuoversi qualcosa!