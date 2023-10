Heidi deride Vittorio con Massimiliano: “Ragazzino stupido” – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 10 Ottobre 2023

Grande Fratello

Lo scambio di battute tra Heidi e Massimiliano su Vittorio

Nei giorni scorsi si è parlato al Grande Fratello di una certa simpatia tra Heidi e Vittorio. Dopo che lei aveva rifilato un due di picche a Massimiliano, si era molto avvicinata all’altro coinquilino e si è pensato che potesse nascere prima o poi qualcosa. Ma, come si dice, “chi di spada ferisce, di spada perisce”. Infatti adesso è stata lei a ricevere il due di picche dal Menozzi.

Proprio nella puntata del reality andata in onda ieri sera, gli inquilini hanno visto una clip in cui era coinvolta anche Anita. Infatti c’era una sorta di triangolo in corso e alla fine, in coffessionale, lui che con la Baci gli piace scherzare come se fosse una sua compagna di scuola. Ma non è scattato quel qualcosa in più. Mentre sull’altra ha dichiarato: “Anita mi fa un certo effetto da un punto di vista estetico“. Ma la presenza di una persona fuori coinvolta con lei lo sta facendo frenare.

Insomma, questo rifiuto amoroso di Vittorio non è probabilmente piaciuto a Heidi. E proprio oggi lei si è messa a parlare con Massimiliano del loro coinquilino. E ha usato parole non molto carine nei suoi confronti. Ha infatti detto: “Ho dato io il potere a Vittorio di essere preso in considerazione…a questo ragazzino stupido”. Le parole della Baci intendono che le clip su Menozzi che lo hanno reso protagonista sono arrivate grazie a lei che gli ha dato spago.

Queste frasi hanno acceso la polemica sul web, perché le parole di Heidi sembrano una ripicca per aver ricevuto un rifiuto. Criticata anche la scelta di parlarne con Varrese, che sappiamo essere interessato a lei. E proprio su questo, il pubblico ha fatto notare che fino a poco tempo fa lei si lamentava proprio di Massimiliano che ci provava di continuo.