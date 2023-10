Lo scivolone di Heidi al GF: “Ho usato il telefono mentre guidavo” e scoppia la polemica

NEWS

Debora Parigi | 14 Ottobre 2023

Grande Fratello

Heidi Baci fa una gaffe al Grande Fratello

Nelle ultime ore una dichiarazione di Heidi Baci, mentre parlava con altri concorrenti del Grande Fratello, ha fatto partire una polemica sui social. E si è trattato di una vera e propria gaffe, poiché questa frase entrata nel mirino del pubblico in realtà non era andata in onda ed è stata lei a ripeterla. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ieri sera Heidi, Beatrice, Giuseppe e Massimiliano stavano parlando del politically correct. E in particolare la Luzzi si lamentava del fatto che, secondo lei, oggi è molto difficile fare ironia cercando di non urtare la sensibilità di tutti. E si è trovata d’accordo anche la Baci. Proprio nel concordare, ha raccontato di aver fatto una gaffe poco prima.

Heidi aveva infatti detto di aver usato il televoto mentre stava guidando. Questa cosa non era andata in onda, poiché nessuna regia la stava trasmettendo. Ma ieri sera lei lo ha ripetuto dicendo anche di essere preoccupata per il messaggio che poteva passare tra il pubblico. Queste le sue parole:

“Capisco quello che dite, in merito a questo io ho fatto uno scivolone pesante. Io ho fatto una gaffe forte oggi. Ho detto ‘ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto. Scriveranno ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti. Adesso dici mezza cosa e sei nei guai subito. Non c’è più libertà. C’è sempre qualcuno che si offende. Perché non sai mai chi offendi“.

E come aveva previsto, sui social è davvero scattata la polemica proprio per il gesto sbagliato che ha fatto. Ma tra gli spettatori c’è chi ha fatto notare che questa cosa non c’entra niente col politically correct, ma che è proprio un’azione illegale e che mette in pericolo le vite sia di chi lo fa che degli altri.