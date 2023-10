Al GF arriva un aereo per Heidi e Vittorio e Varrese non la prende benissimo

NEWS

Debora Parigi | 14 Ottobre 2023

Grande Fratello

Non è stata proprio positiva la reazione di Massimiliano Varrese all’aereo arrivato al GF per Heidi e Vittorio

L’aereo per Heidi e Vittorio al GF ha fatto innervosire Massimiliano Varrese

Giornata di messaggi quella di oggi al GF con l’arrivo di un paio di aerei per alcuni concorrenti della Casa. Prima ne è arrivato uno per Beatrice da parte dei suoi fan, poi è stato il turno di una coppia decisamente inaspettata: Heidi e Vittorio. E potete immaginare come la possa aver presa Massimiliano Varrese.

Nonostante il due di picche rifilato da lui a lei e nonostante lei sia tornata vicina a Massimiliano, tra gli spettatori del reality c’è qualcuno che tifa per Heidi e Vittorio e spera ancora che possa nascere qualcosa tra loro. Da qui il messaggio portato dall’aereo in cui c’era scritto: “V&H WE LOVE YOU NO LONTANI #BACIOZZI”. “Baciozzi” è il nome della coppia coniato dai fan unendo i loro cognomi.

La reazione dei due protagonisti del messaggio è stata molto divertita. Infatti sono scoppiati a ridere insieme ad altri inquilini della Casa. Tra l’altro hanno anche detto “siete un po’ in ritardo”, rivolgendosi agli autori del cartellone. Ma sicuramente l’unico che non si è divertito è stato Massimiliano Varrese che ha guardato sì l’aereo ma restando con un’espressione un po’ accigliata e forse anche gelosa. Sicuramente prevedibile e comprensibile il suo fastidio. Altri hanno cercato di fargli fare una risata e prendere il messaggio per quello che è, ma lui non ha dato segni di neanche un sorriso.

Queste inquadrature su Massimiliano mentre passa l'aereo per Heidi e Vittorio

Io non ce la posso mai fare 😂😂😂😂



Heidi: dai però è divertente però eh?

Max: 😐🐀#GrandeFratello pic.twitter.com/P6UP1IIbq0 — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) October 14, 2023

Come dicevamo, anche Beatrice Luzzi ha ricevuto un aereo oggi al GF da parte dei suoi fan. Le hanno infatti scritto: “BEA REGINA DI CUORI L’ITALIA TI AMA #FAN”. Ad accorgersi subito dell’aereo è stata Letizia che ha subito chiamato Beatrice, la quale ha ovviamente ringranziato con tanta felicità. La grande gioia è stata soprattutto per aver ricevuto questo regalo nel giorno del compleanno di suo figlio Valentino.