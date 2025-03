Alfonso Signorini ha rimproverato Beatrice Luzzi dopo un suo commento nei confronti di Helena Prestes. Il conduttore, infatti, non si è trovato d’accordo con l’opinionista e ha difeso la concorrente.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

Una grossa porzione della prima parte della nuova puntata del Grande Fratello è stata dedicata alla lite che Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto durante una gita in esterna. Sono volate parole grosse in quel momento, come visto nel video andato in onda, e anche questa sera nella Casa nel corso della diretta.

La parola, a un certo punto, è stata data anche alle opinioniste e a far discutere qualcuno sono stati i commenti di Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha affermato di vedere Helena fare sempre le stesse cose: litigare, piangere e andarsene. Tuttavia, Alfonso Signorini l’ha subito bloccata e ha difeso la Prestes perché per nulla d’accordo con l’opinione della Luzzi:

“Beh diciamo che fa anche molto di più, non si limita solo a questo. Veramente Beatrice, bisogna essere anche un po’ obiettivi. Sennò sembra solo che frigni, litighi e se ne vada.

Anche gli altri litigano, cosa significa. Shaila ha reagito come ha reagito Helena, se quella ha provocato anche l’altra lo ha fatto a modo suo. No”.

Beatrice Luzzi ha spiegato ancora il suo punto di vista, affermando che non vede una evoluzione nel suo atteggiamento e tutto ciò le dispiace. Voi da che parte state?