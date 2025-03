Durante la gita fuori dalla Casa del Grande Fratello è scoppiato un accesissimo litigio tra Helena e Shaila. E nella puntata di oggi l’ex velina ha accusato la brasiliana di averla offesa e aver offesso la sua mamma a telecamere spente. Cosa è successo quindi in gita? Vi spieghiami tutto nel dettaglio.

Tutti i dettagli sul litigio tra Helena e Shaila fuori dalla Casa del Grande Fratello

Qualche giorno fa il Grande Fratello ha regalato a tutti i concorrenti una bella gita fuori porta in un campo da golf. La scampagnata doveva essere un momento di svago e per togliersi da tutta la pressione della Casa. Ma così non è stato, infatti durante il pranzo è scoppiato un fortissimo litigio tra Helena e Shaila.

Ma cosa è accaduto? Da cosa è partito tutto questo e com’è andata? In pratica in quei giorni Shaila e Lorenzo si erano allontanati per un momento di crisi. Così Helena si è avvicinata all’ex velina per una parola di conforto, un complimento. Le ha infatti detto: “Adesso è giusto che pensi prima a te”. Questa frase avrebbe suscitato dei dubbi sull’altra che quindi avrebbe un po’ tergiversato citando Lorenzo e quindi le avrebbe risposto: “Ma tu cosa vuoi? Sei felice quando litighiamo e ora sei contenta che ci siamo lasciati!”.

La gita fuori porta è presto diventata teatro di un nuovo scontro tra alcuni inquilini 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/zo1WncjK9b — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2025

Da qui è partito ovviamente il litigio fortissimo tra le due, tanto che a un certo punto si è intromesso lo stesso Lorenzo e da lì la discussione è aumentata. E a quanto pare tutto sarebbe degenerato a telecamere spente. Infatti nella puntata di oggi del Grande Fratello Shaila ha lanciato un’accusa a Helena: “Hai offesso mia mamma”.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino condurrà un nuovo programma in prima serata

Cosa è successo questa volta? Secondo la risposta della brasiliana, l’ex velina l’avrebbe chiamata “zia” e lei avrebbe rispoto: “Zia chiami tua mamma”. Però, come detto, ciò sarebbe avvenuto a telecamere spente e delle offese hanno confermato solo Chiara, Zeudi e Lorenzo. Gli altri concorrenti non sono intervenuti sulla dicenda, alcuni anche perché non erano proprio presenti.