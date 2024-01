NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2024

Amici 23

Grande traguardo per Holden che in queste ore ha vinto il Disco d’Oro con la canzone Dimmi che non è un addio

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del singolo Dimmi che non è un addio, che ha segnato il debutto più alto nella storia di Amici 23, Holden vince il Disco d’Oro.

Disco d’Oro per Holden

Sono trascorsi diversi mesi da quando Holden è entrato a far parte della scuola di Amici 23. Fin dal primo momento il giovane artista ha saputo conquistare il cuore del pubblico e dei professori, diventando in breve uno degli allievi più amati e seguiti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel mentre Joseph ha rilasciato su tutte le piattaforme digitali la canzone Dimmi che non è un addio, che ha ottenuto un successo senza precedenti. Il brano infatti si è confermato essere il singolo di debutto più alto nella storia della trasmissione e di certo questo è un traguardo importante per il cantante. In queste ore come se non bastasse è arrivata l’ennesima soddisfazione per il figlio di Paolo Carta.

Dimmi che non è un addio ha infatti vinto il Disco d’Oro, segno dunque che ancora una volta Joseph ha saputo fare breccia nel cuore del pubblico. Il cantante tuttavia non è l’unico allievo di Amici 23 ad avere raggiunto questo traguardo. Pochi giorni fa infatti a vincere il Disco d’Oro è stato anche Mida con Rossofuoco.

Holden intanto prosegue imperterrito il suo percorso all’interno della scuola e a breve darà il via alla corsa al Serale. In molti tuttavia sono certi che l’allievo di Rudy Zerbi riuscirà ad accedere alla fase finale del talent show. Ma non solo. Secondo i più infatti Joseph potrebbe essere uno dei possibili vincitori di questa edizione e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.

Non resta dunque che attendere le nuove puntate di Amici 23, durante le quali non mancheranno le emozioni.