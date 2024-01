NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2024

Ieri, nel corso della nuova puntata di Amici 23, Petit ha proposto una cover di Cullami, celebre brano di Emma Marrone. Oggi la canzone è tornata in classifica a distanza di 14 anni.

Emma Marrone torna in classifica con Cullami

Sono mesi intensi questi per Emma Marrone. Solo lo scorso ottobre, come tutti ben sappiamo, la cantante salentina è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo album di inediti, Souvenir, che ha ottenuto un ottimo successo. Contemporaneamente l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è partita per un lungo tour, che l’ha portata in giro nei principali club italiani. Emma ha così collezionato un sold out dietro l’altro e poche ore dopo la fine della tournée ha annunciato un concerto evento al Forum di Milano, che si terrà il prossimo novembre. Ma non solo.

Tra due settimane esatte la Marrone tornerà anche al Festival di Sanremo, dove gareggerà tra i Big. In occasione della nuova partecipazione alla kermesse, l’artista presenterà la canzone inedita Apnea, già attesissima da tutto il pubblico. In queste ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. Proprio nel corso della gara cover a salire sul palco è stato Petit, che ha scelto di interpretare un celebre brano di Emma Marrone, Cullami. La performance del giovane artista ha conquistato non solo la giuria e i professori, ma anche il pubblico e il web. In queste ore così proprio Cullami è tornata in classifica, entrando nella Top 50 di iTunes a distanza di ben 14 anni.

Grande risultato questo per Emma, che nel mentre si sta preparando ad affrontare il Festival di Sanremo. Ma come ci stupirà la cantante? Lo scopriremo tra pochi giorni.