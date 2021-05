1 Nuovo record per i Maneskin

Solo qualche giorno fa i Maneskin hanno vinto l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, facendo classificare l’Italia al primo posto dopo più di 30 anni. L’ultimo a trionfare era stato Toto Cutugno nel 1990, e tantissima dunque è stata la soddisfazione e l’orgoglio per il nostro paese. La manifestazione così il prossimo anno si svolgerà proprio in Italia, e attualmente è già aperto il toto nome sulla città che ospiterà la grande kermesse. La band capitanata da Damiano David nel mentre si sta godendo questo enorme successo, e nelle ultime ore è arrivata l’ennesima ed inaspettata soddisfazione per gli ex concorrenti di X Factor. Scopriamo di cosa si tratta.

Con la vittoria all’Eurovision Song Contest, infatti i Maneskin hanno ottenuto un’improvvisa visibilità in tutto il mondo. I pezzi del gruppo dunque stanno venendo ascoltati da ogni angolo del pianeta, e solo poche ore fa così è stato segnato un nuovo record. La band infatti è entrata nella Top 10 Global di Spotify con la loro Zitti e Buoni, posizionandosi al terzo posto! Gli ex concorrenti di X Factor hanno addirittura superato nomi del calibro di Taylor Swift, Justin Bieber e The Weeknd, confermandosi come gli artisti del momento. Questa la classifica dalla prima alla decima posizione:

1 Olivia Rodrigo

2 BTS

3 Maneskin

4 Taylor Swift

5 Justin Bieber

6 The Weeknd

7 Pink

8 J.Cole

9 Dua Lipa

10 Bruno Mars

Mentre i Maneskin si godono questo enorme successo, qualche ora fa Damiano David si è sottoposto al test antidroga a seguito della polemica scaturita. Successivamente è così arrivato il verdetto definitivo, che scagiona il cantante da tutte le accuse. Andiamo a rivedere il il comunicato ufficiale.