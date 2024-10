Il profilo del viso gioca un ruolo cruciale nell’armonia complessiva del nostro aspetto.

Un profilo equilibrato e ben definito può migliorare notevolmente l’estetica del viso, donando una sensazione di simmetria e proporzione. “Molti pazienti desiderano migliorare il loro profio attraverso una combinazione di interventi chirurgici o trattamenti estetici non invasivi”, afferma il dottor Skerdi Faria, CEO di KEIT Day Hospital.

Le opzioni per ottenere un profilo perfetto del viso includono:

Rinoplastica per ridefinire il naso

Mentoplastica per rimodellare il mento

Lifting del viso per contrastare i segni dell’invecchiamento

Lifting delle sopracciglia per sollevare lo sguardo

Filler dermici per aumentare volume e definizione

Iniezioni di botox per ridurre le rughe dinamiche

Scopriamo come queste soluzioni possono aiutare a migliorare l’armonia del profilo facciale.

Rinoplastica: ridefinire il naso per un profilo perfetto

“La rinoplastica è una delle procedure più richieste per migliorare il profilo del viso”, spiega il dottor Skerdi Faria. “Il naso, essendo centrale nella struttura facciale, ha un impatto significativo sull’aspetto laterale del viso. Con la rinoplastica possiamo rimodellare la forma del naso, correggere gobbe, migliorare la punta o allineare il ponte nasale.

Molti pazienti desiderano che il naso sia in armonia con il resto del viso per un profilo più bilanciato e gradevole”.

“Quando si esegue una rinoplastica l’obiettivo è migliorare l’aspetto estetico mantenendo una naturale armonia con il resto del viso. Il risultato finale deve essere un naso che non solo sia esteticamente piacevole, ma che si integri perfettamente con la struttura facciale del paziente”, continua il dottor Faria.

Mentoplastica: definire il mento per un profilo bilanciato

“La mentoplastica, o chirurgia del mento, è essenziale per creare un profilo facciale bilanciato”, spiega il dottor Faria. “Un mento sfuggente o prominente può influenzare negativamente l’armonia del viso. Con la mentoplastica possiamo aumentare o ridurre la proiezione del mento, migliorando così la simmetria tra mento, naso e fronte. Questo intervento permette di raggiungere un profilo più equilibrato e naturale”.

Lifting del viso: contrastare i segni dell’invecchiamento

“Con l’età, i contorni del viso perdono definizione a causa del rilassamento cutaneo. Il lifting del viso è un intervento che aiuta a ripristinare i contorni giovanili del volto, sollevando e tonificando la pelle”.

“Il lifting non solo riduce le pieghe e le rughe profonde, ma migliora anche il profilo del viso, offrendo risultati freschi e naturali”, aggiunge dottor Skerdi Faria.

Lifting delle sopracciglia: aprire lo sguardo e migliorare il profilo

“Il lifting delle sopracciglia è un intervento efficace per sollevare la zona delle sopracciglia, migliorare lo sguardo e donare freschezza al viso”, continua il dott. Skerdi Faria. “Questo intervento non solo corregge la caduta delle sopracciglia, ma migliora anche il profilo della fronte, donando un aspetto più giovanile e definito alla parte superiore del viso”.

Per chi preferisce evitare la chirurgia, esistono opzioni non invasive per migliorare il profilo del viso. “I filler dermici sono ideali per ridefinire e aumentare il volume delle labbra, del mento e delle guance”, spiega il dottor Faria.

“I filler a base di acido ialuronico consentono di migliorare la simmetria del viso in modo temporaneo, ma con risultati immediati”.

Anche le iniezioni di botox sono molto efficaci per rilassare i muscoli e ridurre le rughe dinamiche nella parte superiore del viso. “Il botox aiuta a migliorare la definizione del profilo, soprattutto nella zona della fronte e intorno agli occhi, creando un effetto lifting senza necessità di interventi chirurgici”, conclude il dottor Faria.

Conclusione: un approccio personalizzato per ogni profilo

“Per ottenere un profilo perfetto del viso è essenziale valutare le caratteristiche uniche di ciascun paziente e pianificare l’intervento o il trattamento più adatto”, sottolinea dottor Skerdi Faria. “Che si tratti di rinoplastica, mentoplastica o trattamenti non invasivi come filler e botox, il nostro obiettivo è sempre migliorare l’armonia del viso, creando risultati naturali e duraturi”.