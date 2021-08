La foto pubblicata da Iconize è una frecciatina a Zorzi?

Iconize lo scorso anno è diventato conosciuto sul piccolo schermo a causa di un evento poco piacevole di cui è stato protagonista. Ha, infatti, inventato una finta aggressione omofoba, mostrandosi su Instagram con il volto livido. Prima ha negato, poi però ha raccontato la verità e si è scusato con tutta la comunità LGBTQ+:

Volevo chiedere scusa alla comunità LGBT, a tutt’Italia e a chiunque subisce queste violenze, chiedo scusa anche a me perché ho fatto delle cose brutte. Mi dispiace ed è sentito quello che sto dicendo. Non mi sono tirato un surgelato in faccia, dietro questa storia c’è tanto altro. Stavo passando dei giorni brutti. Avevo un ex ragazzo che amavo tanto ma che era violento. […]

Insomma, una storia poco piacevole che però è terminata ormai. Iconize, tuttavia, continua a far parlare di sé ancora oggi perché è stato fidanzato con Tommaso Zorzi e pare che nelle ultime ore gli abbia lanciato una frecciatina. Il primo a riportare la notizia e a portarla all’attenzione generale è stato il sito Bolgtivvu. In sostanza, sul suo profilo Instagram ha domandato ai suoi fan di richiedere dei video o delle foto mentre fa qualsiasi tipo di azione. Uno di loro, perciò, gli ha chiesto di pubblicare un filmato mentre balla sui tacchi.

La foto pubblicata da Iconize

Qui sopra, quindi, possiamo vedere uno screen dell’influencer con Nicole Mazzocato e Diana Del Bufalo con la scritta: “5 anni fa! Uno dei primi video sui tacchi, iconicoooo“. Se ci fate caso, però, in alto si nota anche: “Ps. Tutti gli altri sono solo delle copie“, seguito da una emoticon che fa una linguaccia. Subito la mente di tanti è andata a Tommaso Zorzi. Proprio lui, infatti, durante il suo soggiorno al GF Vip, ma pure fuori, si è fatto amare anche per le sue sfilate sui tacchi.

Sarà davvero un “attacco” a Zorzi? Oppure solo una frase detta in generale? Non lo sappiamo. Rimaniamo in attesa di un eventuale replica di Tommaso.