1 Alessio Ceniccola si candida per il GF Vip 6

Forse ve lo ricorderete per Uomini e Donne, programma in cui ha partecipato come corteggiatore. Nello show è scattato inoltre, il colpo di fulmine con la tronista Samantha Curcio. Dopo qualche tempo, però, qualcosa ha incrinato il loro rapporto e hanno deciso di percorrere strade diverse. Attraverso le Stories di Instagram, Alessio Ceniccola ha risposto ad alcune domande che i fan gli hanno posto. Una tra queste è se parteciperebbe mai al GF Vip. Ecco la sua risposta riportata anche dal sito Blogtivvu:

Partecipare al Grande Fratello Vip? Magari trovo l’amore. Non si sa mai dentro la casa. Può succedere di tutto. Quindi proponetemi. Sarebbe fig*. Non so quanto mi tollererebbero dentro la casa, però sarebbe una grande esperienza che farei. Metterei alla prova tutte le persone che parteciperebbero a sopportarmi. Poi farei ridere anche tanto.

Ma non solo. Alessio Ceniccola, infatti, oltre che alla domanda sul GF Vip, ha anche risposto a quella in cui un utente gli chiedeva di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Ha, infatti, affermato che al momento è single e sta ancora cercando la sua anima gemella:

Se sono innamorato? Non è che uno si innamora così facilmente. Anzi difficilissimo. Quindi no. Sono ancora sulla piazza. Rifare Uomini e Donne? è stata un’esperienza positiva. Non rinnego niente di quello che ho fatto. Quindi assolutamente si. Il trono a settembre? Non me l’hanno proposto. Nel caso ci penserei ma bisognerebbe vedere.

Vedremo quello che accadrà. Nel frattempo, però, si sta sempre più parlando del cast del GF Vip 6. Nella giornata del 19 agosto 2021, sono state ufficializzate le opinioniste sul profilo Twitter del programma. Queste saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Inoltre, la prima concorrente ufficiale è Katia Ricciarelli. Rimaniamo in attesa di altre notizie. Nel mentre, però, sono state date altre succose anticipazioni…