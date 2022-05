Ida Platano bacia un uomo

In queste ultime settimane si parla sempre più spesso del rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. La loro frequentazione, in passato, è nata all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. La storia d’amore è, quindi, durata per diverso tempo finché non terminata. La relazione è stata piena di alti e bassi. Se, però, negli ultimi giorni c’era la possibilità di un riavvicinamento, per Riccardo la loro è solo una bella amicizia.

Nonostante questo, però, diversi utenti del web e anche Tina Cipollari hanno affermato di vedere Ida ancora molto presa da Riccardo. E se si sbagliassero? In queste ultime ore Isa e Chia ha rilasciato un video sorprendente. Vediamo la Dama di Uomini e Donne in compagnia di un uomo che forse non ha niente a che fare con il programma. La segnalazione è arrivata con un messaggio e un filmato.

Si legge: “Ciao, si tratta di Ida. Era in un locale di Brescia, si chiama Areadocks. Lui non l’ho visto bene e non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi“. Forse nel prossimo futuro scopriremo chi è quest’uomo misterioso. Come ha rivelato la fonte anonima, infatti, non sappiamo se si tratta di un Cavaliere o di qualcuno che Ida Platano potrebbe aver conosciuto fuori dalla trasmissione.

Nel frattempo Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Riccardo, il quale sarebbe stato visto in giro, mano nella mano, con una ragazza dai capelli neri: “Ho incontrato Riccardo di Uomini e Donne, l’ho visto camminare mano nella mano con una ragazza dai capelli neri, molto più giovane di lui. Questa ragazza non fa parte del programma“. Seguiteci per tante altre news e per scoprire come proseguirà questa storia. Non esiteremo ad aggiornarvi.

