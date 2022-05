Da un mese i fan di Davide Vavalà e Sofia Cerio, due ex protagonisti del reality Il Collegio, sono stati molto preoccupati sulle sorti della coppia. Già alcune indiscrezioni sostenevano, qualche tempo fa, che il primo avesse confermato la fine del loro amore anche se indirettamente. Andiamo, quindi, a leggere ciò che aveva scritto su Instagram.

Le parole riportate anche da Webboh:

È da ormai un anno che trascuro quella che è la mia vera passione e quello che voglio davvero condividere con voi. Sto parlando della mia arte. In questo ultimo periodo ho dato tutto il mio tempo a persone che pensavo volessero il mio bene, per poi ritrovarmi solo e privo di stimoli. Ho dovuto ricominciare da queste delusioni e adesso che sono completamente concentrato su me stesso, mi chiedo se abbia avuto senso disperarmi per qualcuno che ha scelto di tagliarmi fuori dalla propria quotidianità senza il minimo risentimento.

La conclusione del messaggio di Davide Vavalà ha fatto pensare, all’epoca, a un chiaro riferimento a Sofia Cerio. E forse non avevano tutti i torti. Di recente il giovane influencer, infatti, ha confermato la fine della relazione. Ha rivelato che la storia si è conclusa da circa un mese (QUI per il video):

Con Sofia è finita, era ora di dirlo. È un peso che mi tolgo, svegliarmi ogni mattina e vedere i DM pieni di “ma con Sofia come non va?”, anche basta. Sono felice di dirlo, felice insomma, però almeno mi tolgo questo peso e spero di non trovare più i DM di queste cose. L’unica cosa che mi dispiace è che un mese che non la sento, niente, e mi sembra abbia un po’ dimenticato alcune che le avevo detto, di persone che non vogliono assolutamente il suo bene che le ronzano intorno, va bene così.