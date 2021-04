1 Nel cast de L’Isola dei Famosi anche Ignazio Moser?

Questa sera, 5 aprile 2021, scopriremo chi dovrà abbandonare il reality tra Drusilla Gucci e Daniela Martani. Nello stesso appuntamento, però, assisteremo anche all’entrata in scena di due naufraghe annunciate dai canali social della trasmissione. Stiamo parlando della campionessa di sci Isolde Kostner e della modella Beatrice Marchetti. Ma loro potrebbero non essere le uniche novità. Infatti, prossimamente pare che entrerà nel cast de L’Isola dei Famosi anche Ignazio Moser.

A lanciare l’indiscrezione, infatti, ci ha pensato il sito Very Inutil People, come riporta anche Blogtivvu.com. Le parole usate sarebbero state le seguenti:

Una nostra fonte ci ha rivelato che un altro personaggio famoso è pronto a raggiungere gli altri naufraghi. Si tratta di Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello VIP 2, il reality dove si innamorò, nel 2017, della sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez.

Queste informazioni dobbiamo, per ora, prenderle con le pinze. Certo è che l’atleta non sarebbe nuovo a questo genere di esperienze. Come detto anche poc’anzi, infatti, nel 2017 lo abbiamo visto come concorrente della seconda edizione del GF Vip.

Ignazio Moser farà davvero parte del cast de L’Isola dei Famosi? Per il momento non ci sono certezze. Solo il tempo ce lo dirà. Infatti, prima di approdare in Honduras, se l’indiscrezione risultasse vera, dovrà prima procedere a un periodo di quarantena lungo due settimane, come ormai è consueto fare. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo non dimenticate di seguirci per tante altre news sul reality di Canale 5 e non solo.