3 Drusilla vs Daniela: chi esce?

Questa sera su Canale 5 nuovo appuntamento con L’isola dei famosi 2021. Il reality show condotto da Ilary Blasi è ormai entrato nel vivo. A sfidarsi nel televoto che avrà esito stasera sono due donne. Da un lato troviamo Drusilla Gucci, che è risultata la più votata dal gruppo di naufraghi. La ragazza si scontrerà con Daniela Martani, una delle naufraghe più controverse dell’edizione, che è stata nominata dal leader Francesca Lodo.

Chi verrà eliminato? Come sempre diamo un’occhiata ai vari sondaggi del web che ci aiutano a capire chi potrebbe avere la peggio. Il sito Reality House dà come sconfitta al televoto la Martani. L’ex gieffina ed ex hostess sarebbe eliminata con il 63% dei voti, contro il 37% che ha invece optato per la Gucci.

Si tratta ovviamente di un sondaggio esterno al televoto ancora in corso e non assicura affatto che sia Daniela la naufraga costretta ad abbandonare L’isola dei famosi.

Ciò nonostante per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Vediamo i risultati di questa seconda votazione.