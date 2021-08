1 Incidente per Ignazio Moser e Cecilia

Sono ormai anni che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Come ricorderemo i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2, e proprio durante la partecipazione al reality tra loro è scoppiata la passione. Solo lo scorso anno tuttavia l’ex ciclista e la showgirl hanno vissuto un periodo di crisi, e in molti avevano ipotizzato che la relazione fosse giunta al capolinea. Tuttavia Ignazio e Cecilia hanno risolto i loro problemi e oggi sono più innamorati che mai. Proprio in questi giorni Moser e la Rodriguez, insieme ad altri amici, si stanno godendo una vacanza a Ibiza, che naturalmente viene testimoniata sui social.

Qualche ora fa tuttavia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno avuto un piccolo incidente in barca. Come ha raccontato l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, i’imbarcazione sulla quale si trovavano era impossibilitata ad attraccare al porto, per via del mare grosso. In merito così Ignazio, come riporta Bigodino.it, ha affermato:

“Momento critico, il mare grosso. Stiamo cercando di scendere, ma purtroppo siamo bloccati qui tra la spiaggia e il mare. Modalità isola on. Vi aggiorneremo a breve”.

A fare eco alle parole di Ignazio Moser è stata Cecilia Rodriguez, che con la simpatia che da sempre la contraddistingue ha invece dichiarato:

“Mangeremo un po’ di pesce crudo, visto che ormai Ignazio ha imparato a farlo”.

Tutto per fortuna si è risolto nel migliore dei modi per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Poco dopo infatti i due sono riusciti ad arrivare sulla terra ferma, e si sono goduti una bellissima serata in relax. Nel mentre qualche settimana fa a parlare della Rodriguez era stata Giulia Salemi, che ha svelato come vanno le cose tra loro.