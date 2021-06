Chi è Ignazio Moser? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Ignazio Moser, tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ecco alcune news e curiosità: l’età, l’altezza, la vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Ignazio Moser età, altezza e biografia

Di seguito tutti i punti fondamentali della biografia di Ignazio Moser. Il modello è nato a Trento il 14 luglio 1992, sotto il segno del Cancro, dunque la sua età è di 28 anni. L’altezza dell’influencer è di 1 metro e 90 centimetri, mentre il peso a 85 kg.

Ma cosa fa Ignazio Moser? Moser è figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser, sin da piccolo ha dunque praticamente molto sport. Anche lui, come il padre, ha fatto ciclismo per molti anni, vincendo anche diversi premi.

Tuttavia ha deciso di lasciare la carriera agonistica da giovane, concentrandosi su altri progetti. Nel 2017 è entrato nella seconda edizione del Grande Fratello Vip, facendo appassionare tutta l’Italia per via della storia con Cecilia Rodriguez.

I due hanno fatto molto discutere, perché al tempo del GFVip Cecilia era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte. Una volta conclusa la storia tra i due, la Rodriguez e Ignazio hanno iniziato una frequentazione, che ancora resiste salda al giorno d’oggi.

Vediamo la vita privata di Ignazio Moser.

Vita privata e fidanzata

Come si chiama il padre di Ignazio Moser? Ignazio è figlio del famosissimo ex ciclista italiano Francesco Moser. Ignazio ha un fratello e una sorella e aiuta suo padre nell’attuale attività di famiglia, ossia produzione di vino. Ignazio è fidanzato con Cecilia Rodriguez dal 2017 e la loro storia al Grande Fratello Vip ha fatto molto scalpore.

I due, infatti, hanno avuto una relazione in salita, visto che Cecilia Rodriguez era fidanzata con Francesco Monte quando è entrata nella casa. Dopo settimane difficili, Cecilia ha deciso di lasciare in diretta Francesco, iniziando così a viversi il proprio rapporto con Ignazio.

Da quel giorno i due sono diventati inseparabili e, nonostante alcuni alti e bassi, entrambi ancora sono una coppia molto forte. Il vero punto di crisi c’è stato durante la scorsa estate, quella del 2020, quando per alcune settimane i due si sono lasciati.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avevano deciso di prendersi una pausa, dopo un periodo difficile. Dopo questo periodo di distacco, però, entrambi hanno capito di volerci riprovare e attualmente sono andati a convivere a Milano. Quanti figli ha Ignazio Moser? In passato si è parlato di figli e di matrimonio, tuttavia anche a causa del Covid i progetti sono slittati. Chissà se dopo la nuova esperienza all’Isola, i due decideranno di compiere un ulteriore passo avanti.

Dove seguire Ignazio Moser: Instagram e social

C’è modo di seguire Ignazio sui social? Il modello ha un account ufficiale su Instagram seguito da quasi un milione di persone, dove condivide costantemente il suo lavoro e la propria vita.

Grazie al profilo social, infatti, tutti i suoi fan possono restare in contatto con lui ed essere sempre aggiornati.

Essendo un influencer e un modello, sul suo profilo Instagram si possono trovare molte foto e molti video. Non solo, a far sognare è anche la storia d’amore con Cecilia Rodriguez, insieme alla quale compare spesso.

E a proposito di questo ripercorriamo le tappe fondamentali dei suoi lavori negli anni.

Carriera

Ignazio Moser ha iniziato la propria carriera sportiva molto presto, seguendo le orme del padre come ciclista. Già a 18 anni ha vinto il titolo nell’Inseguimento Juniores ai campionati italiani. Successivamente ha poi portato a casa anche altri premi, come la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polveri Arredamenti.

Grazie a questi successi è entrato a far parte della squadra BMC Devolpment, vincendo anche in alcune gare all’estero. La prima vittoria internazionale è arrivata in Giappone, durante lo Shimano Suzuza Road Race.

Nel 2014, però, Ignazio Moser ha deciso di lasciare perdere la carriera agonistica nel ciclismo e dedicarsi all’azienda vinicola di famiglia, insieme al padre. Non solo, Ignazio si è anche dedicato al lavoro di modelli e fotomodello. In tv è sbarcato nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che tuttora detiene il record di ascolti.

Da lì Ignazio ha iniziato una carriera divisa tra il mondo del web e la televisione. Insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez ha condotto Ex On The Beach per MTV, nonché nel 2021 è entrato a far parte nuovamente di un reality: l’Isola dei Famosi.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 il 15 marzo 2021. Grandi novità in questa nuova edizione del reality show. Al timone di conduzione Ilary Blasi, ad accompagnarla come opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ignazio Moser è entrato a far parte del reality solo a gioco iniziato, ben un mese e mezzo dopo l’inizio dell’Isola.

La puntata in cui debutta è quella di lunedì 26 aprile 2021, dopo l’ingresso di altri quattro concorrenti (gli arrivisti) nella puntata di giovedì 22 aprile 2021.

Queste dunque tutte le curiosità su L’Isola dei Famosi! Sarà Ignazio Moser il vincitore? Vedremo passo passo cosa farà il concorrente e quanto riuscirà a resistere! A lui e a tutti i naufraghi facciamo il nostro in bocca al lupo.

Il percorso di Ignazio

Ignazio Moser non ha ancora avuto modo di prendere parte delle dinamiche di gioco, poiché il suo ingresso è previsto per la puntata del 29 aprile. Sicuramente sarà un osso duro e riuscirà a portare scompiglio tra i gruppi già formati. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Intanto Manuela pare abbia già puntato gli occhi su di lui!

Settima settimana

Come ultimo arrivato Ignazio si è subito messo a disposizione del gruppo, sottoponendosi a prove ecc. Moser ha vinto anche la prova del fuoco, superando il record stabilito dagli altri naufraghi. Nel corso di queste prima settimana comunque si sta rendendo utile per tutti i suoi compagni con la raccolta della legna, la pesca e non solo.

Ottava e nona settimana

Dopo una prima sfida vinta, Ignazio ha dimostrato grande abilità nelle prove e ha avuto modo di scontrarsi con Isolde durante la puntata di lunedì. Ad avere la meglio è stata la sportiva, portandolo a finire in nomination. Il tutto ha scatenato un po’ di polemiche e non è mancato lo sfogo di Cecilia Rodriguez su Instagram.

Ignazio è riuscito per sua fortuna a superare la nomination. Poco prima della puntata, però, Moser è stato protagonista di un duro faccia a faccia con Diamante e anche durante la diretta i due non se le sono mandate di certo a dire.

Durante una chiacchierata con Isolde, Ignazio ha ammesso di averla rivalutata e di essere felice come l’ex sciatrice abbia deciso di chiarirsi con Cerioli.

Decima e undicesima settimana

Ignazio, inizialmente titubante, ha deciso di spendersi per il gruppo. Se Andrea Cerioli ha rifiutato di tagliare barba e capelli per una teglia di pasta al pomodoro, ci ha pensato Moser.

Oltretutto dopo una sfida con Awed è riuscito ad andare al televoto flash e ad ottenere l’ambita finale de L’Isola dei Famosi.

Moser vincerà l’Isola dei Famosi?

