1 Crisi di coppia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Spunta la verità sull’imprenditore e l’ex gieffina

Come vanno le cose tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Le ultime news sull’imprenditore e l’ex gieffina non erano granché confortanti. Ben presto, però, Ignazio e Cecilia hanno replicato ai gossip con una foto e ha messo così un punto definitivo alla questione. Tra loro dunque sembra procedere tutto a gonfie vele, ma non è mancato comunque un periodo di crisi che entrambi si sono trovati a dover affrontare.

Attraverso il settimana Chi, a rivelare la verità sul pettegolezzo è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha dedicato loro un trafiletto importante, che racconta come sono andate le cose. Pare quindi che sebbene la coppia non abbia fatto sapere sui social le loro difficoltà, in realtà qualcosa è successo. Ecco quanto riportato dal magazine su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez:

«La rottura drastica tra i due non è stata un evento pubblicizzato sui social, ma c’è stata. Ve lo possiamo confermare».

Si legge tra le colonne della rivista. Da qui poi i retroscena sulla crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser:

«E segna come data il primo weekend di agosto: lui era a Forte dei Marmi chi chi vi scrive e altri amici, lei a Capri, con la sorella Belen. Lo strappo, comunque, è stato ricucito: Ignazio e Cecilia sono di nuovo una coppia e lo scorso 10 agosto, intorno alle ore 22, sono atterrati in Sardegna in vacanza. Ma quel volo Ignazio ha rischiato di prenderlo da solo. La gelosia di lei, l’insicurezza di lui, il timore di perdersi per il caos della vita: questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto Cecilia e Ignazio ad allontanarsi, a litigare al telefono per ore e ore, rischiando di rovinare tutto. Poi, quando lui stava per prendere quell’aereo da solo, pronto a trascorrere le vacanze nella casa che aveva già prepagato insieme con Cecilia e l’amico Marco, ha preferito lasciare l’aeroporto e correre quasi fino a Verona per riprendersi la sua compagna. Pace fatta, punto e a capo».

Intanto a parlare di questo è stato proprio Ignazio Moser, che avrebbe ammesso di sentire la forte mancanza della sua fidanzata. Ecco quanto si apprende:

«Mi è mancata troppo, non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto in più».

Ha confidato Ignazio Moser. Dunque, come scritto anche sulla rivista, tutto si è risolto al meglio. Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio sono più innamorati che mai!