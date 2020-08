1 A seguito dei gossip sulla presunta crisi, con una foto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser replicano ai rumor di questi giorni

Da giorni ci si chiede come vanno le cose tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I dubbi sono nati alcuni giorni fa, quando è balzata la notizia di una ipotetica crisi tra la bella argentina e l’ex ciclista veneto. Ora però la coppia ha voluto replicare ai gossip con una foto.

A dare il ‘là’ al momento difficile attraversato da Cecilia Rodriguez e Ignazio, ci aveva pensato Il Vicolo delle News, che aveva notato una certa e strana lontananza tra i due. Anche sui social per diversi giorni non si sono mostrati insieme (nemmeno scambio di like o commenti), come invece sono soliti fare, e questo ha iniziato così ad allarmare i fan.

Ignazio ha trascorso alcuni giorni insieme a degli amici, Cecilia Rodriguez invece con i fratelli Belen e Jeremias. Ma nel momento in cui si sono trovati entrambi a Trento, hanno continuato a restare divisi. Almeno stando a quanto appreso dal sito. Si tratta ovviamente di indiscrezioni. A placare un po’ gli animi e ristabilire tranquillità nel fandom ci ha pensato Amedeo Venza. L’opinionista ha chiesto ai diretti interessati cosa stesse succedendo. I due non hanno risposto, ma ci hanno pensato alcuni fan al loro posto.

Una ragazza ha inviato uno scatto che mostra lei e delle sue amiche in compagnia proprio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Questo fa pensare dunque che i due forse hanno voluto staccare un po’ dai social e non sono comunque tenuti a dover passare le loro giornate a documentare ogni istante delle loro vite. Ora però la risposta definitiva.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez replicano ai gossip e nelle scorse ore hanno pubblicato questa foto nelle loro storie di Instagram.

Foto Instagram Stories

Le cose tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e i due replicano così ai gossip. Continua…