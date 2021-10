1 Ignazio Moser si prende una pausa da Instagram

Arriva del tutto in maniera aspettata la notizia che Ignazio Moser si allontanerà dai social per qualche tempo. Lo ha annunciato lui stesso, infatti, sul suo profilo Instagram con una delle sue Stories. Queste le sue parole: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati“.

Ad oggi, purtroppo, non sappiamo a cosa siano dovuti questi problemi di salute dei quali parla. Speriamo che la vicenda si chiuda presto e lo sportivo possa rimettersi in sesto. Sicuramente accanto a lui ci sarà la fidanzata Cecilia Rodriguez, pronta a supportarlo durante tutta questa situazione. La coppia, adesso, risulta più affiatata che mai dopo un periodo di allontanamento. Ne hanno parlato, non molto tempo fa, in un’intervista con il settimanale Chi, come riportato anche da Isa e Chia.

Ignazio Moser, infatti, ha raccontato:

C’è stato un allontanamento. L’unico momento difficile. Ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi. È un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto che avvenga, sarebbe stato strano il contrario. Ma è durata meno di un mese. Sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto.

Ignazio Moser e Cecilia hanno anche superato la sfida de L’Isola dei Famosi che li ha tenuti lontani per diverso tempo. Adesso sono felici e sicuramente affronteranno quanto sta accadendo all’ex gieffino insieme. Nelle ultime, ore, però, è uscita la notizia che un attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha cominciato a stare male. Se non sapete di chi si tratta o cosa sta succedendo continuate a leggere. Andiamo a scoprire tutti i dettagli…