1 Disavventura per Ignazio Moser

Uno dei concorrenti più amati e seguiti de L’Isola dei Famosi 2021 è stato senza dubbio Ignazio Moser. Come sappiamo l’ex ciclista è entrato in gioco a programma già avviato, tuttavia fin dal primo momento ha saputo conquistare non solo il pubblico, ma ha anche stretto un bel legame con la maggior parte dei naufraghi che già da tempo vivevano sull’isola. Spesso Ignazio si è sacrificato per il gruppo, al punto da arrivare anche a tagliarsi i capelli a zero per permettere ai suoi compagni di avere del cibo in più, e il suo gesto non è di certo passato inosservato. Pur non avendo vinto il reality tuttavia l’ex gieffino può ritenersi soddisfatto, e in queste ore così, insieme agli altri finalisti, ha fatto rientro in Italia.

Il viaggio del ritorno tuttavia non è stato semplice. Oltre a dover fare diversi scali infatti, Ignazio Moser e il resto del gruppo stavano perdendo l’aereo che da Parigi li avrebbe portati a Milano. Dopo essere riusciti a prendere il volo però, è accaduto qualcosa che ha lasciato l’amaro in bocca agli ex naufraghi. Atterrati a Malpensa infatti Moser si è reso conto che i suoi bagagli erano andati persi. Come se non bastasse Ignazio ha anche svelato di aver dimenticato il portafogli in aereo. Queste le sue parole in merito:

“Niente, qualcosa doveva andare storto ovviamente. I bagagli sono rimasti a Parigi. Oltre ai bagagli persi, ho dimenticato il portafogli in aereo. Grande conclusione di questa isola”.

Disavventura per Ignazio Moser pic.twitter.com/SqOoYXqw2O — disagiotv (@disagio_tv) June 10, 2021

La disavventura che ha coinvolto Ignazio Moser e gli altri naufraghi non è di certo passata inosservata. Nel mentre l’ex ciclista ha finalmente fatto ritorno a casa, e qualche ora fa ha dedicato anche un bellissimo post su Instagram alla sua Cecilia Rodriguez, che come sappiamo è volata fino in Honduras per fare una sorpresa al sui compagno. Ma leggiamo le dichiarazioni di Moser.