1 Il gesto di Ignazio Moser

AGGIORNAMENTO: CON UN POST SUI SOCIAL IGNAZIO HA SPIEGATO CHE SI TRATTAVA SOLO DI UNO SCHERZO AI DANNI DI UN AMICO, E CHE LO SCONTRINO IN QUESTIONE È FAKE.

Sono ormai trascorse diverse settimane da quando Ignazio Moser ha terminato la sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Proprio durante la partecipazione al reality di Canale 5, l’ex ciclista ha avuto modo di conquistare nuovamente il pubblico, diventando in breve uno dei naufraghi più amati dell’ultima edizione. Pur non avendo vinto il programma tuttavia Ignazio è rimasto più che soddisfatto del suo percorso e una volta rientrato in Italia ha avuto modo di tornare alla sua vita di sempre. Nel mentre in molti attendono con ansia il momento in cui Moser chiederà a Cecilia Rodriguez di sposarlo. Al momento però sembrerebbe che i due non siano ancora pronti al grande passo, nonostante spesso la coppia abbia esplicitamente affermato di volersi unire in matrimonio.

Nel frattempo in questi giorno Ignazio, Cecilia e altri amici sono arrivati a Ibiza. La comitiva si sta infatti godendo qualche giorno in relax, e la vacanza naturalmente viene testimoniata sui social. Quando però qualche ora fa l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha postato un filmato su Instagram, sul web è partita una lunga polemica. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando Ignazio Moser ha mostrato sui social il valore dello scontrino di uno dei suoi pranzi a Ibiza, che risulta essere di 6 mila e 800 euro! A quel punto alcuni utenti hanno duramente attaccato l’ex ciclista, che però non sembrerebbe essere intenzionato a replicare. Ignazio infatti vuole godersi a pieno la vacanza insieme alla sua Cecilia e insieme ai suoi amici, dove il divertimento è all’ordine del giorno.

Ignazio Moser mostra lo scontrinino del suo pranzo a Ibiza. pic.twitter.com/o0ZoO5mgBL — disagiotv (@disagio_tv) August 1, 2021

Nel mentre solo qualche settimana fa, nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, la Rodriguez ha parlato degli ex fidanzati di sua sorella Belen, svelando anche che ne pensa di Antonino Spinalbese, attuale compagno della showgirl. Rivediamo le sue dichiarazioni.