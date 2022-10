Il calciatore Iker Casillas avrebbe fatto coming out sui social. Ecco tutto quello che sta succedendo in queste ore

Il coming out di Iker Casillas

Iker Casillas Fernández nasce il 20 maggio 1981. Si tratta di un ex calciatore, di ruolo portiere, campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola. Si è ritirato nell’agosto del 2020 e in queste ore è tornato a far parlare di sé per via di un annuncio che ha fatto su Twitter. Nel suo profilo, infatti, ha scritto una frase che nessuno si aspettava perché arrivata dal nulla: “Spero mi rispetterete: sono gay“.

Il portiere, quindi, pare abbia ufficialmente fatto coming out. Per diverso tempo è stato legato al gossip per la sua storia d’amore con la giornalista sportiva Sara Carbonero. Con lei si è anche sposato e dopo alcuni anni anche separato. Viene alla mente, se si pensa a loro, al bacio che si sono scambiati nel corso di un’intervista durante i Mondiali in Sudafrica nel 2010. Tra i commenti leggiamo anche il commento di un suo collega. Stiamo parlando di Charles Puyol, ex capitano del Barcellona.

Il calciatore ha scritto: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker“. In italiano si traduce con: “È il momento di raccontare la nostra storia“. Ma sarà davvero un coming out ufficiale? Questa è la domanda che tanti fan si pongono. Loro, infatti, credono che questa frase sia solo una provocazione alle moltissime voci che si sono diffuse sui flirt che gli sono stati attribuiti dopo la separazione con la Corbero.

Al momento Iker Casillas non ha rilasciato altre dichiarazioni o spiegazioni. Staremo a vedere che cosa accadrà. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

