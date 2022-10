1 La crisi di Luca Salatino

Questa notte c’è stata un’accesa lite tra Luca Salatino e Cristina Quaranta. Questa mattina così l’ex tronista di Uomini e Donne è entrato in crisi e ha manifestato la voglia di lasciare la casa del GF Vip 7. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando Nikita Pelizon ha fatto un massaggio proprio a Luca. A quel punto a intromettersi è stata la Quaranta, che ha fatto notare a Salatino che magari la sua fidanzata, vedendo la scena da casa, avrebbe potuto farsi un’idea sbagliata su quanto accaduto. A quel punto l’ex tronista ha sbottato e tra i due è partita una forte lite, che è andata avanti per diverso tempo. Queste le parole di Luca in merito: “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è“.

Questa mattina come se non bastasse Luca Salatino, ancora provato dalla discussione, è entrato in crisi, e sfogandosi con Charlie Gnocchi e Amaurys Perez ha manifestato la voglia di lasciare la casa del GF Vip 7. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne (QUI per il video):

“Questo gioco non fa per me. Giochetti, trucchetti…io non sono così. Io penso che lascerò, è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male… Non ce la faccio più”.

Mentre Luca Salatino ha fatto intendere di voler lasciare la casa del GF Vip 7, in queste ore a intervenire sui social è stata proprio Soraia Ceruti, che ha commentato quanto accaduto all’interno del reality. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.