Il Mercante in Fiera a un passo dalla cancellazione! Lo show di Pino Insegno a rischio per bassi ascolti

Debora Parigi | 10 Ottobre 2023

Si vocifera di una scelta ai vertici Rai per la cancellazione del game show di Pino Insegno Il Mercante in fiera a causa degli ascolti bassi

Si parla di cancellazione per Il Mercante In Fiera su Rai2

Da quando è iniziata la messa in onda de Il Mercante In Fiera su Rai 2, gli ascolti non sono mai stati molto alti e sono sempre più in calo. Ormai da un po’ di tempo a questa parte si parla di vero e proprio flop per il programma condotto da Pino Insegno. Così adesso si vocifera tra i vertici Rai di una possibile cancellazione dello show. A dare la notizia è il sito Dagospia che scrive: “I dirigenti avrebbero già concluso la pratica, optando per la cancellazione del game”.

Giuseppe Candela, per il sito, parla infatti di come gli ascolti bassi del programma abbiano suscitato preoccupazione, soprattutto in vista del ritorno de L’Eredità. Sì perché per la prossima edizione de L’Eredità (che partirà con la messa in onda su Rai1 a breve), è stato scelto proprio Pino Insegno per la conduzione che sostituisce quindi Flavio Insinna. Si legge su Dagospia:

“Il flop di ascolti de Il Mercante in Fiera ha messo in crisi i vertici di Viale Mazzini. Ha agitato il Tg2, i cui ascolti sono in calo proprio per il disastroso traino, e mandato nel panico Rai Pubblicità e la società di produzione Banijay, considerando che il servizio pubblico ha affidato a Pino Insegno anche la conduzione de L’Eredità”.

Comunque per il momento non ci sono ufficialità su questa presunta cancellazione del game show di Rai 2. Però secondo Dagospia è quasi certo. Anche perché i costi del programma andrebbero a superare di gran lunga i guadagni. Si parla di circa 32 mila euro a puntata. Considerando che le puntate previste sulla carta sono 62, il costo totale sarebbe di 2 milioni di euro.

Vedremo quindi quale sarà la scelta della Rai in merito ai numeri che hanno in mano.